Горожане могут предлагать свои идеи для народного бюджета

Идеи можно представить дигитально, на бумажном носителе в Бюро обслуживания столичной мэрии (п. Вабадузе, 7) или в управах районов города. Автор должен описать цель и значимость проекта, целевую группу, реализацию, возможный график выполнения работ и оценочную стоимость.

По словам мира Таллинна Михаилы Кылварта, тем самым горожане смогут внести свой вклад в развитие городской среды.

«Народный бюджет позволит в следующем году в каждом районе города воплотить проект, который предложили и выбрали непосредственно его жители, - сказал Михаил Кылварт. – Разумеется, с помощью народного бюджета можно будет найти решение проблемных вопросов, и каждый горожанин может внести в это свой вклад, представив свою идею. Мы хотим сделать народный бюджет доброй традицией, благодаря которой идеи жителей Таллинна смогут превратиться в новые объекты городского пространства».

Идеи для народного бюджета можно представить в шести категориях: дети/молодежь; городская среда; безопасность; спорт; культура/досуг; иное. Сбор предложений продлится с 16 ноября по 6 декабря. Затем экспертная комиссия, в состав которой войдут представители районных управ и советов районов, непосредственно связанных с той или иной идеей, оценит поступившие предложения и возможность их реализации. Оценивание пройдет с 7 по 20 декабря, исходя из того, возможно ли реализовать проект в рамках бюджета в течение 2021 года.

С прошедшими отбор работами можно будет ознакомиться с 22 декабря 2020 года по 18 января 2021 года. Проекты, которые будут реализованы в течение года, выявятся на голосовании районов города. Проголосовать можно будет с 18 по 31 января 2021 года. Это можно будет сделать как по интернету, так и на бумаге. Выбирать проект для своего района могут его жители в возрасте с 14 лет. Каждый может проголосовать за два проекта.

Сумма народного бюджета Таллинна, запланированного на 2021 год, составляет 800 000 евро. 75% всей суммы будет распределено среди районов поровну, и 25% распределят пропорционально – в зависимости от количества жителей в районе. Общая сумма будет распределена следующим образом: Хааберсти 96 120 евро, Кесклинн 103 380 евро, Кристийне 89 840 евро, Ласнамяэ 128 060 евро, Мустамяэ 104 860 евро, Нымме 92 240 евро, Пирита 83 480 евро и Пыхья-Таллинн 102 020 евро.

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