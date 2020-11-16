PÖFF покажет короткометражки, снятые во время пандемии

«В подборке представлены фильмы из девяти стран, и в них задаются основные вопросы, с которыми все мы сталкивались в 2020 году. Царящая ситуация трактуется то с отчаянием, то с юмором», - сказала директор PÖFF Shorts Грете Неллис.

На фестивале состоится мировая премьера короткометражки «Время сердца» Хыбе Илус (США, Эстония, 2020). Это очень личный документальный фильм, составленный из обрывков телефонных разговоров, главными героинями которого являются три проживающие в Нью-Йорке дочери и их родители, живущие в Эстонии, Португалии и Дели.

В игровом фильме «Безалкогольное пиво» (Шри-Ланка, 2020) мы видим, как при помощи интернет-звонков развиваются отношения в дружеской компании после того, как ставший свободным мужчина делает неожиданное признание. Режиссер Асока Хандагама знаком зрителям кинофестиваля «Темные ночи» по полнометражным фильмам «Пусть плачет» (2015) и «Асандхимитра» (2018).

В подборке «коронафильмов» в программе снова представлена работа режиссера Теодора Ушева, это анимационный фильм об изоляции «Жизнь в коробке» (Канада, 2020). Его «Физика скорби» (Канада, 2019) соревновалась в международной программе анимационных фильмов PÖFF Short в 2019 году.

Премьерные показы будут у режиссеров Клаудио Митчу, Иоакима Строе, Андреи Бутича с документальным фильмом «Первый май» (2020) из Румынии, Йоргоса Зойс с фантастикой «Прикоснись ко мне» (2020), Анастасии Сима «Антивирус» (2020) из Греции, Филипа Проуф с одноименным «Алфавитом Филипа Проуфа» (2020) из Франции, Петера Шахеени с игровым фильмом «Ранний 'тин: один фильм времен карантина» (2020) США и Бена Маршала с игровым фильмом «Стокгольмский синдром» (2020) из Великобритании.

«Made in Corona: Истории изнутри» выходит на экран в воскресенье, 22 ноября, в 18:45 в Coca-Cola Plaza. В виртуальном кинозале PÖFF подборку можно будет посмотреть с понедельника, 23 ноября, по адресу kino.poff.ee.