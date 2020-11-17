Своими глазами ⟩ Работник пункта забора анализов на коронавирус рассказал, что видят люди на передовой

По всей Эстонии разбито 16 пунктов тестирования на коронавирус, где получившие направление от врача люди могут сдать анализ на Covid-19. В каждом из них работают медицинские работники и их помощники, которые встречают пациента, удостоверяют его личность, берут анализ и отправляют его в лабораторию. Это главные работники передовой, ежедневно контактирующие с потенциальными или уже зараженными ковидными больными. Один из них – студент Таллиннской высшей школы здравоохранения Виктор Любарец, имеющий опыт работы в отделении интенсивной терапии Северо-Эстонской региональной больницы.
- Как давно ты работаешь на тестировании?
- С самого начала, с 19 марта этого года. С первой волны.
- А каким образом набирали людей? Есть какие-то определенные требования – люди с улицы ведь не могут проводить такую процедуру?
- Да. Для проведения тестирования требуются минимум две штатные единицы: тот, кто берет анализ, как правило, это – медсестры, и регистраторы, которые могут не иметь отношения к медицине. Это люди, которые сканируют документ, проверяют пробирку, сопоставляют личность человека с кодом пробирки, подписывают ее и так далее.
- Но эти люди со стороны проходят какое-то обучение? Они же довольно близко подходят к человеку, который может быть заражен.
- Всех инструктируют по поводу использования средств индивидуальной защиты. В обязательном порядке используются респираторы. Те, кто берет пробу, надевают защитные костюмы, респираторы, резиновые перчатки. А регистраторы, поскольку они из своего помещения не выходят, надевают защитные халаты, хирургическую маску и перчатки.
- То есть совсем прямого контакта нет? А как сканируются документы, их же нужно взять из рук человека?
- Из рук документы берет медсестра, которая будет тестировать. Все происходит так, что человек подходит или подъезжает к пункту, к нему подходит одетая в защитный костюм медсестра, берет документ и идет к регистратору. Если это ИД-карта, сзади у нее имеется штрих-код, который сканируется, регистратор сам документ в руки не берет. Далее регистратор вводит код пробирки, подписывает ее и отдает медсестре.
- В промежутке между одним пациентом и вторым у медсестры есть какая-то процедура, когда она должна пройти какую-то дезинфекцию прежде, чем пойдет к регистратору, чтобы внести данные нового пациента?
- Да. Нужно обязательно снять перчатки, продезинфицировать руки и надеть новые перчатки.
- А костюмы как часто меняются и маски?
- Костюмы остаются на всю смену, поскольку мы работаем на улице и нет слишком близкого контакта с пациентами – чаще всего они сидят в машине. Защитные маски мы меняем, как положено: если это обычная маска у регистратора, то через три часа. Респиратор, в котором работает человек берущий пробу, рассчитан на восемь часов - его хватает на смену.
- Весна и сейчас: увеличилось ли количество пациентов, которые проходят за смену через один передвижной пункт?
- По сравнению с весной сейчас делается намного больше тестов. В последние дни на том пункте, где я работаю, за весь день проходит около 800 человек, то есть на одну смену получается около 400.
- Каким образом организована очередь на тестирование? Во-первых, сохранилось ли требование, что на передвижные пункты люди могут приезжать только на машине?
- Так было весной во время первой волны, сейчас организовано таким образом, что люди могут приходить и пешком, приезжать на велосипедах, и мы обслуживаем всех.
- Во-вторых, есть ли такое понятие, как живая очередь?
- Нет, живой очереди у нас нет. К нам приходят исключительно по записи и только с направлением. В Таллинне есть два пункта, где делают платные тесты, но там тоже нужно предварительно зарегистрироваться.
- Возможно ли столпотворение и возникновение очереди?
- Какой-то огромной очереди до сих пор не возникало. Кто-то может приехать раньше, и если мы свободны, то берем сразу, если заняты, придется немного подождать.
- Допустим, пришли одновременно пять человек, кто-то следит за тем, чтобы они соблюдали дистанцию, не лезли в палатку?
- До тех пор, пока из палатки не вышел предыдущий пациент, не продезинфицированы поверхности, никто в нее войти не может.
- Но система такая: человек заходит в палатку, проходит регистрацию и подтверждение наличия направления и сдает тест? То есть, зарегистрировать свой приход и уйти, не дождавшись очереди, человек не может?
- Не может. Регистрация документа и пробирки производится одновременно с фиксацией того, что человек пришел на место.
- Как люди ведут себя в этих палатках?
- Как правило, люди приходят добровольно, поэтому никто не возмущается и не сопротивляется. По-разному реагируют на процедуру. Поскольку до сих пор очень много людей, которые делают это впервые, практически каждому нужно объяснить суть процедуры, как это делается. Есть люди, которые вообще никак не реагируют, у них не возникает никаких болезненных ощущений. А есть люди, которые при малейшем проникновении в нос начинают сопротивляться и требовать прекратить. Но таких на самом деле, мало, потому что процедура не болезненная, а скорее неприятная.
- А никакого обезболивания не предусмотрено?
- Нет, абсолютно нет.
- Это быстрая процедура?
- По пять секунд в каждой ноздре. Чтобы понимать, проба берется не из носа, а из носоглотки, на глубине пять-семь сантиметров у взрослого человека.
- А через рот туда попасть было бы сложнее?
- Через рот у нас в Эстонии анализ не берут. По нашему регламенту мы берем из носоглотки.
- Недавно рассказывали случай, когда тампон сломался во время забора пробы. С чем-то подобным ты сталкивался?
- Нет, в моей смене ни разу таких случаев не было, сам впервые услышал о таком.
- Эта палочка деревянная?
- Нет, пластиковая.
- А как ее тогда можно сломать?
- Вот затрудняюсь ответить.
- Но в любом случае, человек, который берет анализ, имеет медицинское образование и умеет делать такие процедуры.
- Это делает медсестра или студент, учащийся либо на врача, либо на медсестру, но имеющий соответствующую подготовку.
- Самих работников пункта как часто проверяют?
- Работников проверяют тоже на добровольной основе или при наличии симптомов.
- То есть такого правила, что, например, раз в 10 дней нужно сдать тест, нет?
- Нет, сейчас такого нет. Весной были периодические проверки. Но не так много, потому что мы основательно защищены. Для нас риск заражения, как я считаю, минимальный. У нас респираторы, очки, визоры, комбинезон, перчатки, постоянная дезинфекция рук и, конечно же, улица.
- Люди семьями тоже приезжают?
- Приезжают и семьями, по четыре человека в машине, даже по шесть: папа, мама, два ребенка, бабушка, дедушка. И вот с детьми, конечно, бывает сложно. Дети, я так думаю, боятся не столько самой процедуры, сколько уже одного вида человека в костюме и респираторе.
- И как вы решаете этот вопрос?
- К детям нужно находить подход. Нужно быть немного артистом, как-то заслужить доверие ребенка, объяснить, что это не так страшно.
- У нас, в принципе, такие анализы берутся только на передвижных пунктах, или есть стационарные кабинеты при поликлиниках и больницах? Я не говорю сейчас о тех анализах, которые берут в ЭМО или у пациентов, которые находятся на стационарном лечении. Именно массовое тестирование.
- Нет, в помещениях таких массовых тестирований не проводят. В Таллинне все это происходит в так называемых палатках. Плюс два пункта для прибывающих в Эстонию в аэропорту и в порту.
- Где работа активнее и, скажем так, задорнее по той публике, которая приходит сдавать анализ?
- Недавно палатка у Певческого поля расширилась. Теперь тестирование идет в два потока. Количество людей увеличилось, но увеличился и персонал. Сейчас там совсем нескучно.
- Пьяные тоже приходили?
- Нет, пьяных не видел ни разу. Все люди приходят осознанно, большинство имеет представление о том, что им предстоит.
- Повторные тесты делают на тех же пунктах, где и первые?
- Да, точно там же. Я обычно спрашиваю у прибывшего пациента, проводится ли процедура в первый раз? Если да, то объясняю ее суть, если он говорит, что это второй, шестой или десятый раз, то сразу переходим к взятию анализа.
- А пациента с самым большим количеством раз помнишь?
- Буквально на днях кто-то мне говорил, что сдает в десятый раз. Я, конечно, не спрашиваю у людей, почему они так часто сдают, если есть направление, значит, нужно, но есть люди, которым это необходимо по работе: кто-то работает в детских учреждениях, кто-то по долгу службы ездит за границу и, вернувшись, должен проходить тестирование.
- Сколько раз в день забирают пробирки с анализами?
- Обычно два раза в день. Но сейчас, из-за того, что количество тестов увеличивается день ото дня, возможно, это будет делаться чаще.
- Пробирки сдаются все вместе или есть приоритетность? Например, платные вперед, плановые после.
- С пунктов все пробирки уходят вместе, а есть ли очередность в лабораториях, я не знаю. Но, думаю, что разницы нет, и все идет в общем порядке.
- А с претензией люди приходили: почему до сих пор нет результата, вы, что, потеряли мою пробирку?
- Нет, таких проблем не было. Бывают случаи, когда приезжает человек, у которого нет направления или он не зарегистрировался. И есть такие люди, которые по незнанию приезжают просто так, они думают, что без записи и направления могут просто приехать и протестировать себя. Им объясняется порядок: если человек хочет сдать тест бесплатно, нужно иметь направление от врача или Департамента здоровья, в некоторых случаях направление дают на консультационной линии семейных врачей 1220. После получения направления необходимо дождаться звонка из колл-центра, что обычно занимает один-два дня. Поэтому быстрее всего после получения направления зайти на сайт https://koroonatestimine.ee/ru/ и самостоятельно себя зарегистрировать. Там можно выбрать и место, и время сдачи анализа.
- К вам приезжают в основном люди с симптомами?
- Нет, как правило, внешне совершенно здоровые люди. Много тех, кто был в близком контакте, люди, вернувшиеся из-за границы, люди просто с плохим самочувствием. Есть, конечно, и с кашлем, и с насморком, но это не основная масса.
- А были люди, которым вы советовали вызывать скорую помощь и обращаться к врачам как можно скорее?
- Нет, таких у нас, к счастью, не было.
- Не страшно самому там работать?
- В самом начале, когда мы начинали работать, в марте, во время первой волны, было страшновато. Тогда это было что-то новое, мы защищали себя с большим фанатизмом: и по две пары перчаток кто-то надевал, и обрызгивали себя дезинфекторами. Сейчас, конечно, все относятся с осторожностью, соблюдая все предписания, но стало поспокойнее.