Своими глазами ⟩ Работник пункта забора анализов на коронавирус рассказал, что видят люди на передовой

- Люди семьями тоже приезжают?

- Приезжают и семьями, по четыре человека в машине, даже по шесть: папа, мама, два ребенка, бабушка, дедушка. И вот с детьми, конечно, бывает сложно. Дети, я так думаю, боятся не столько самой процедуры, сколько уже одного вида человека в костюме и респираторе.

- И как вы решаете этот вопрос?

- К детям нужно находить подход. Нужно быть немного артистом, как-то заслужить доверие ребенка, объяснить, что это не так страшно.

- У нас, в принципе, такие анализы берутся только на передвижных пунктах, или есть стационарные кабинеты при поликлиниках и больницах? Я не говорю сейчас о тех анализах, которые берут в ЭМО или у пациентов, которые находятся на стационарном лечении. Именно массовое тестирование.

- Нет, в помещениях таких массовых тестирований не проводят. В Таллинне все это происходит в так называемых палатках. Плюс два пункта для прибывающих в Эстонию в аэропорту и в порту.

- Где работа активнее и, скажем так, задорнее по той публике, которая приходит сдавать анализ?

- Недавно палатка у Певческого поля расширилась. Теперь тестирование идет в два потока. Количество людей увеличилось, но увеличился и персонал. Сейчас там совсем нескучно.

- Пьяные тоже приходили?

- Нет, пьяных не видел ни разу. Все люди приходят осознанно, большинство имеет представление о том, что им предстоит.

- Повторные тесты делают на тех же пунктах, где и первые?

- Да, точно там же. Я обычно спрашиваю у прибывшего пациента, проводится ли процедура в первый раз? Если да, то объясняю ее суть, если он говорит, что это второй, шестой или десятый раз, то сразу переходим к взятию анализа.

- А пациента с самым большим количеством раз помнишь?

- Буквально на днях кто-то мне говорил, что сдает в десятый раз. Я, конечно, не спрашиваю у людей, почему они так часто сдают, если есть направление, значит, нужно, но есть люди, которым это необходимо по работе: кто-то работает в детских учреждениях, кто-то по долгу службы ездит за границу и, вернувшись, должен проходить тестирование.

- Сколько раз в день забирают пробирки с анализами?

- Обычно два раза в день. Но сейчас, из-за того, что количество тестов увеличивается день ото дня, возможно, это будет делаться чаще.

- Пробирки сдаются все вместе или есть приоритетность? Например, платные вперед, плановые после.

- С пунктов все пробирки уходят вместе, а есть ли очередность в лабораториях, я не знаю. Но, думаю, что разницы нет, и все идет в общем порядке.

- А с претензией люди приходили: почему до сих пор нет результата, вы, что, потеряли мою пробирку?

- Нет, таких проблем не было. Бывают случаи, когда приезжает человек, у которого нет направления или он не зарегистрировался. И есть такие люди, которые по незнанию приезжают просто так, они думают, что без записи и направления могут просто приехать и протестировать себя. Им объясняется порядок: если человек хочет сдать тест бесплатно, нужно иметь направление от врача или Департамента здоровья, в некоторых случаях направление дают на консультационной линии семейных врачей 1220. После получения направления необходимо дождаться звонка из колл-центра, что обычно занимает один-два дня. Поэтому быстрее всего после получения направления зайти на сайт https://koroonatestimine.ee/ru/ и самостоятельно себя зарегистрировать. Там можно выбрать и место, и время сдачи анализа.

- К вам приезжают в основном люди с симптомами?

- Нет, как правило, внешне совершенно здоровые люди. Много тех, кто был в близком контакте, люди, вернувшиеся из-за границы, люди просто с плохим самочувствием. Есть, конечно, и с кашлем, и с насморком, но это не основная масса.

- А были люди, которым вы советовали вызывать скорую помощь и обращаться к врачам как можно скорее?

- Нет, таких у нас, к счастью, не было.

- Не страшно самому там работать?