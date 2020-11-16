Галерея ⟩ Посмертная награда за мужество: житель Эстонии призвал к порядку нарушителя и получил роковую пулю

В этом году награды получили Виргот Рягастик, Лилли Тараканов, Ассар Йыгар, Хейнар Толпатс, Бронислав Шкаперин и Дмитрий Мельников.

Виргот Рягастик вечером 6 июня сообщил по телефону в Центр тревоги, что в Лихула у заправки Olerex едет автомобиль с подозрительным стилем вождения. После этого Виргот на мотоцикле продолжил следить за автомобилем, чтобы предотвратить его дальнейшее участие в дорожном движении. Через некоторое время автомобиль остановился и управлявший им мужчина выстрелил в преследовавшего его Виргота, который скончался на месте происшествия. В этом трагическом событии был убит еще один человек. Двое детей, пожилой человек и помощник полицейского были ранены.

Утром 9 сентября в час пик Лилли Таранков своими быстрыми и смелыми действиями предотвратила тяжелую аварию с участием автобуса и спасла жизни и здоровье 30 пассажиров, а также водителя автобуса. В Тартумаа у Арукюла водителю междугороднего автобуса внезапно стало плохо и он потерял сознание. В итоге водитель потерял управление и автобус выехал на встречную полосу. Лилли взяла на себя управление автобусом и ей удалось его остановить так, что никто из пассажиров не пострадал.

4 июля в полицию поступило сообщение о том, что мужчина с психическими расстройствами утром забрал шестилетнего ребенка своего знакомого и увез его в неизвестном направлении. Мужчину и мальчика искали по всей Эстонии, но безуспешно. После полудня Ассар Йыгар заметил в Тартумаа выполнявший опасные маневры и ехавший от одной обочины к другой автобус, и сообщил об этом в Центр тревоги. До прибытия полиции он ехал за автобусом. Полиция остановила автобус и выяснилось, что там находятся разыскиваемые мужчина и ребенок. Экспертиза выяснила, что забравший ребенка мужчина был в состоянии наркотического опьянения. Таким образом Ассар, исполнив свой гражданский долг, спас как жизнь ребенка, так и этого мужчины.

18 мая Хейнар Толпатс был дома в Пудивере, когда услышал снаружи крик и решил пойти посмотреть, что происходит. Хейнар увидел лежащую на дороге и кричащую женщину, которую кусали четыре большие собаки. Хейнар схватил первую попавшуюся под руку палку, поспешил на помощь женщине и отогнал собак. Прибывшая на место скорая помощь оказала первую помощь пострадавшей. Своими быстрыми действиями Хейнар спас женщине жизнь. Владелец собак на сегодняшний день уже получил наказание.

В последние минуты 11 апреля в Харьюмаа Бронислав Шкаперин случайно увидел, как один мужчин пустил стрелу в голову другого. Поскольку у преступника в руках был также второй заряженный арбалет, Бронислав среагировал быстро и сбил стрелка с ног. После этого Бронислав помог пострадавшему и общался с работниками Центра тревоги, пока на место не прибыли полиция и скорая помощь. Бронислав спас жизнь пострадавшему. Суд приговорил стрелка к реальному тюремному заключению.

11 сентября около часа дня Дмитрий Мельников увидел, как один мужчина разбил два окна дома на улице Яанику в Кохтла-Ярве и после совершения вандализма скрылся. Дмитрий последовал за преступником. Ему удалось его задержать и сообщить об этом в полицию. До прибытия патруля Дмитрий держал преступника. Ранее полицию уже вызывали для этого мужчина из-за семейного насилия.