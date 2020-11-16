Фото ⟩ Тяжелое ДТП: при столкновении трех машин пострадали пять человек

По предварительным данным, в ДТП пострадали пять человек, среди них и ребенок, пишет Pärnu Postimees.

ФОТО: Pille Pukk

Пострадавших людей на скорой помощи доставили в больницу. На месте происшествия движение регулировала полиция, через час движение уже было восстановлено.

На место прибыли и спасатели, на случай, если попавшие в аварию автомобили загорятся.

ФОТО: Pille Pukk