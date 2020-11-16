Пн, 16.11.2020
Когда будете в Ида-Вирумаа, заезжайте к нам, с удовольствием организую для вас экскурсию Мартин Репинский
Мартин Репинский

Фото ⟩ Тяжелое ДТП: при столкновении трех машин пострадали пять человек
Дополнено!

Место ДТП.

ФОТО: Pille Pukk

Сегодня, 16 ноября, в 17.10 в Пярну в жилом районе Раэкюла на перекрестке улиц Мериметса и Лембиту столкнулись три автомобиля.

По предварительным данным, в ДТП пострадали пять человек, среди них и ребенок, пишет Pärnu Postimees.

ФОТО: Pille Pukk

Пострадавших людей на скорой помощи доставили в больницу. На месте происшествия движение регулировала полиция, через час движение уже было восстановлено. 

На место прибыли и спасатели, на случай, если попавшие в аварию автомобили загорятся. 

ФОТО: Pille Pukk

Обстоятельства ДТП выясняются. 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back