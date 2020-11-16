Фото ⟩ Тяжелое ДТП: при столкновении трех машин пострадали трое, в том числе и маленький ребенок
Сегодня, 16 ноября, в 17.10 в Пярну в жилом районе Раэкюла на перекрестке улиц Мериметса и Лембиту столкнулись три автомобиля. Полиция просит помощи очевидцев ДТП.
По предварительным данным, фургон Peugeot врезался в ехавший по главной дороге Mitsubishi, который в свою очередь столкнулся с ехавшим по встречной полосе Volkswagen, пишет Pärnu Postimees.
В больницу были доставлены 47-летняя водитель Peugeot, 19-летний водитель Mitsubishi и двухлетний пассажир Volkswagen.
Полиция просит очевидцев этого ДТП связаться с аварийным полицейским Пярнуского отделения полиции по телефону 509 9531 или по электронной почте tea.talupoeg@politsei.ee.
На месте происшествия движение регулировала полиция, через час движение уже было восстановлено. На место прибыли и спасатели, на случай, если попавшие в аварию автомобили загорятся.