Фото ⟩ Тяжелое ДТП: при столкновении трех машин пострадали трое, в том числе и маленький ребенок

По предварительным данным, фургон Peugeot врезался в ехавший по главной дороге Mitsubishi, который в свою очередь столкнулся с ехавшим по встречной полосе Volkswagen, пишет Pärnu Postimees.

ФОТО: Pille Pukk

В больницу были доставлены 47-летняя водитель Peugeot, 19-летний водитель Mitsubishi и двухлетний пассажир Volkswagen.

Полиция просит очевидцев этого ДТП связаться с аварийным полицейским Пярнуского отделения полиции по телефону 509 9531 или по электронной почте tea.talupoeg@politsei.ee.

На месте происшествия движение регулировала полиция, через час движение уже было восстановлено. На место прибыли и спасатели, на случай, если попавшие в аварию автомобили загорятся.

ФОТО: Pille Pukk