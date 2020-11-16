Фото ⟩ Первый день новых ограничений: носят ли люди в магазинах маски?

Почти два месяца назад журналист Pärnu Postimees наблюдал, насколько активно люди носят в магазинах маски и дезинфицируют руки. Из более 350 человек только несколько были в масках, также немногие дезинфицировали руки. Сейчас ситуация в магазинах кардинально изменилась.
Если несколько месяцев назад с удивлением смотрели на тех, кто ходил по магазину в маске, сегодня ситуация была противоположная. «Ой, у меня же маски нет», - пробормотала зашедшая в магазин покупательница, когда увидела, что лица других прикрыты.
Дама спрятала рот и нос за воротником куртки и в кассе спросила у продавщицы, нет ли у них в продаже масок. Купив маску для лица, она ее сразу надела.
Данный случай произошел в магазине Grossi в Пярну-Яагупи. Этот магазин стал одним из трех мест сегодняшних получасовых наблюдений.
За полчаса в магазин Grossi зашли 44 человека, почти половина из которых были в масках и дезинфицировали руки. Только носителей масок было пять и восемь тех, кто только дезинфицировал руки.
По словам исполнительного директора Grossi Райго Мыльдера, все посетители магазина могли бы носить маски.
Хотя Maxima начала раздавать маски всем посетителям магазина, у которых ее с собой нет, магазины Grossi, по словам Мыльдера, этой дорогой не пойдут. «У нас отсутствует такая возможность раздавать маски», - сказал он, добавив, что у них на складе не такие большие запасы масок, чтобы их всем раздавать.
Для предотвращения распространения вируса все работники обязаны носить маски. Также с весны на кассах защитные стекла, а на полу отмечены линии, чтобы покупатели держали дистанцию. Также по магазину развешены плакаты, которые напоминают о риске, рекомендациях и обязанностях. Также в магазине ежедневно дезинфицируются тележки и весь инвентарь магазина, к которому прикасаются покупатели.
Работники, у которых появляются даже легкие симптомы заболевания, не могут приходить на работу. «Давайте будем разумными и будем беречь друг друга, мы должны какое-то время жить с этим вирусом», - сказал Мыльдер.
Больше всего людей носило маски для лица в пярнуском Maxima XXX, за время наблюдений в магазин вошли 84 человека, из них 51 был в маске или с прикрытым лицом. При входе 14 посетителей дезинфицировали руки.
В Maxima все люди, у которых нет еще масок, могут спросить их в инфостоле.
Руководитель по маркетингу и связям с общественностью Maxima Eesti Яанне Лайк сказала, что в первые дни они раздали сотни масок и люди довольно активно их носят. «На этой неделе, вероятно, маски будут носить еще активнее», - сказала она, добавив, что это определенно значительные расходы для сети магазинов.
В торговом центре Kaubamajakas из 56 зашедших в Rimi в масках были 20 человек, а руки продезинфицировали трое.
Посетившая торговый центр Юта рассказала, что она носит маску с сегодняшнего дня. «Будь это коронавирус или грипп, я поддерживаю ношение масок, - объяснила она, добавив, что людей с прикрытым лицом могло бы быть и больше. - Я вижу, что молодые люди носят их реже».
Другой посетитель магазина сказал, что носит маску с весны, со времен первой волны. «Это немного неудобно, но все-таки надежнее себя чувствуешь, чем-то она все-таки помогает», - считает он.
Исполнительный директор Kaubamajakas Ивар Пинсел сказал, что если ношение масок помогает предотвратить распространение вируса, и, таким образом, жизнь может продолжаться в более или менее нормальном ритме, и не все снова будет закрыто, носить их в помещениях и в торговых центрах - это правильно.
По его словам, у торгового центра нет возможностей раздавать маски бесплатно. «Торговый центр в год посещает 3,3 миллиона человек, каждый может сам посчитать, какие это будут расходы», - сказал он, добавив, что многие магазины в Kaubamajakas продают маски. Он также отметил, что в торговом центре каждый день дезинфицируют все контактные поверхности, а также у входа есть дезинфицирующее средство для посетителей, также людей призывают соблюдать дистанцию.
Меры в публичных местах и общественном транспорте
- В общественном транспорте, в торговых залах и местах общего пользования предприятий торговли, на конференциях, концертах, в театрах и кинотеатрах нужно носить маску или закрывать рот и нос. Исключение составляют люди, которым это противопоказано по медицинским причинам (например, астматики и слабослышащие), а также дети моложе 12 лет. Возможны также другие обоснованные исключения – например, когда в общественном транспорте нет других пассажиров.
- Перевозчиков просят организовать в общественном транспорте оповещение о необходимости носить маску. Например, это может быть призыв: «Уважаемые пассажиры, пожалуйста, наденьте маски!» Другая информация относительно мер предосторожности должна быть расположена в общественном транспорте на видном месте.
- Правительство своим распоряжением ввело во внутренних помещениях общего пользования торговых предприятий, в том числе в торговых залах, правило 2+2, в соответствии с которым вместе могут передвигаться до двух человек, а с остальными им нужно придерживаться дистанции минимум в два метра. Исключение составляют семьи и те случаи, когда обеспечить разумное соблюдение этого правила невозможно.
- Правительство своим распоряжением ввело правило двухметровой дистанции между группами посетителей в точках общепита и развлекательных заведениях, при этом группы посетителей не могут быть больше 10 человек. Ограничение не распространяется на членов одной семьи, а также, например, на образовательную деятельность по интересам и детские игровые комнаты.
- Правительство своим распоряжением ограничило время работы заведений общепита и развлекательной сферы с полуночи до 6 часов утра, чтобы избежать скопления людей. Ограничение не распространяется на продажу еды на вынос.