Фото ⟩ Первый день новых ограничений: носят ли люди в магазинах маски?

Если несколько месяцев назад с удивлением смотрели на тех, кто ходил по магазину в маске, сегодня ситуация была противоположная. «Ой, у меня же маски нет», - пробормотала зашедшая в магазин покупательница, когда увидела, что лица других прикрыты.

Дама спрятала рот и нос за воротником куртки и в кассе спросила у продавщицы, нет ли у них в продаже масок. Купив маску для лица, она ее сразу надела.

Данный случай произошел в магазине Grossi в Пярну-Яагупи. Этот магазин стал одним из трех мест сегодняшних получасовых наблюдений.

За полчаса в магазин Grossi зашли 44 человека, почти половина из которых были в масках и дезинфицировали руки. Только носителей масок было пять и восемь тех, кто только дезинфицировал руки.

Посетители магазинов следуют рекомендациям правительства и носят маски. ФОТО: Urmas Luik/Parnu Postimees/

По словам исполнительного директора Grossi Райго Мыльдера, все посетители магазина могли бы носить маски.

Хотя Maxima начала раздавать маски всем посетителям магазина, у которых ее с собой нет, магазины Grossi, по словам Мыльдера, этой дорогой не пойдут. «У нас отсутствует такая возможность раздавать маски», - сказал он, добавив, что у них на складе не такие большие запасы масок, чтобы их всем раздавать.

Для предотвращения распространения вируса все работники обязаны носить маски. Также с весны на кассах защитные стекла, а на полу отмечены линии, чтобы покупатели держали дистанцию. Также по магазину развешены плакаты, которые напоминают о риске, рекомендациях и обязанностях. Также в магазине ежедневно дезинфицируются тележки и весь инвентарь магазина, к которому прикасаются покупатели.

Работники, у которых появляются даже легкие симптомы заболевания, не могут приходить на работу. «Давайте будем разумными и будем беречь друг друга, мы должны какое-то время жить с этим вирусом», - сказал Мыльдер.

Больше всего людей носило маски для лица в пярнуском Maxima XXX, за время наблюдений в магазин вошли 84 человека, из них 51 был в маске или с прикрытым лицом. При входе 14 посетителей дезинфицировали руки.

В Maxima все люди, у которых нет еще масок, могут спросить их в инфостоле.

Руководитель по маркетингу и связям с общественностью Maxima Eesti Яанне Лайк сказала, что в первые дни они раздали сотни масок и люди довольно активно их носят. «На этой неделе, вероятно, маски будут носить еще активнее», - сказала она, добавив, что это определенно значительные расходы для сети магазинов.

В торговом центре Kaubamajakas из 56 зашедших в Rimi в масках были 20 человек, а руки продезинфицировали трое.

Если несколько месяцев назад удивлено смотрели на тех, кто ходил по магазину в маске, сейчас ситуация с точностью наоборот. ФОТО: Urmas Luik/Parnu Postimees/