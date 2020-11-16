Новое расследование: госсекретарь встретился с близкими жертв крушения парома «Эстония»

В понедельник Петеркоп встретился с представителями эстонских организаций, представляющих близких погибших на «Эстонии». Это была вторая встреча, где близким жертв представили обзор деятельности госканцелярии по подготовке к дополнительному расследованию крушения парома, передала госканцелярия. Кроме того, госсекретарь выслушал вопросы и предложения близких.

Петеркоп заверил, что Эстония намерена как можно скорее продолжать подготовку, но отметил, что необходимо выделить время на то, чтобы подготовиться основательно. «Следует основательно подготовить действия в рамках расследования. Чтобы гарантировать прозрачность и надежность расследования, мы хотим задействовать в расследовании как эстонских ученых и академиков, так и близких жертв», - сказал он.

Петеркоп отметил, что для Эстонии важно сотрудничество с Финляндией и Швецией для решения правовых вопросов, касающихся исследований места крушения парома.

На встрече близкие также задавали вопросы, связанные с прошлыми расследованиями крушения парома.

Петеркоп подчеркнул, что мандат от госканцелярии на подготовку к расследованию новых обстоятельств предоставлен решением правительства за 6 октября, которое выносит в фокус расследования новых обстоятельств исследование не задокументированных ранее повреждений.