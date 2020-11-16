Департамент здоровья бросил директоров школ в беде

Двум харьюмааским директорам школ в воскресенье утром коллега сообщил о заражении коронавирусом.

«В первую очередь я связалась с владельцем школы, пыталась связаться с Департаментом здоровья. Когда это не удалось сделать, связалась с нашим семейным врачом Кийлиского семейного центра Меэликой Луттер», - рассказала директор Кийлиской гимназии Рут Пеккенен

Директор школы Ярвекюла Маре Ряйс тоже сразу после получения сообщения набрала телефонный номер Пяхьяского регионального отделения Департамента здоровья. Указанный на сайте настольный телефон не отвечал. Также она позвонила на инфотелефон по вопросам коронавируса.

Звоня в Департамент здоровья, директора школ действовали в соответствии с полученным от Министерства образования 5 ноября распоряжением. В нем говорится, что если решение перейти на дистанционное обучение принимается с целью предотвращения распространения выявленного коронавируса, это решение должно быть заранее одобрено Департаментом здоровья. Кроме того, директора школ хотели получить практические советы.

«Все, что мы хотели узнать у Департамента здоровья, прежде всего касается близких контактов, то есть кто все-таки те, кого считают близкими контактами. Помимо тех учителей, которые контактировали с конкретными заболевшими, нас интересует, что будет с учениками», - сказала Пеккенен.

Обе школы далее действовали по своему усмотрению, поскольку до понедельника было невозможно ждать. Гендиректор Департамента здоровья Юллас Ланно извинился перед директорами школ. По его словам, речь идет о проблеме организации труда, которая сейчас решается.

«Приносим извинения, что такая ситуация вообще возникла», - сказал он.

Ситуация произошла из-за того, что с пятницы все экстренные контакты с дежурным инспектором Департамента здоровья должны были проходить через операторов работающих по звонкам на номер 1247, но система дала сбой.

«Если человек звонит на номер 1247, то у оператора есть прямая связь с нашим дежурным, и можно получать ответ или поддержку от нашего сотрудника», - подчеркнул Ланно.