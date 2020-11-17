Вт, 17.11.2020
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Пеэп Тальвинг
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  • В центре Таллинна продается квартира с красивым и очень редким интерьером

ФОТО ⟩ В центре Таллинна продается квартира с красивым и очень редким интерьером

Трехкомнатная квартира в центре Таллинна.

ФОТО: KV.EE

Если вы цените роскошную разновидность классического стиля в интерьере, вам будет интересно взглянуть на продающуюся в центре Таллинна большую и дорогую квартиру, пишет Kodustiil

Трехкомнатная квартира находится на третьем этаже шестиэтажного многоквартирного дома, построенного по проекту архитектора Артура Перна в 1923 году на границе центра города и Кадриорга. Дом занесен в регистр памятников культуры и находится под охраной государства. 

Трехкомнатная квартира в центре Таллинна.

ФОТО: KV.EE

Эти апартаменты площадью 146,9 квадратных метров обставлены эксклюзивной мебелью. Полы из натурального дуба вместе с отделкой стен и межкомнатными дверями создают особую историческую атмосферу.

Трехкомнатная квартира в центре Таллинна.

ФОТО: KV.EE

Потолок вестибюля украшает витраж с подсветкой, автором которого является известный художник-витражист Андрей Лобанов.

Трехкомнатная квартира в центре Таллинна.

ФОТО: KV.EE

В цену квартиры входят одно парковочное место в закрытом дворе и вся мебель и техника, показанную на фотографиях. Коммунальные платежи составляют 350 евро в холодные зимние месяцы и не превышают 50 евро летом.

Трехкомнатная квартира в центре Таллинна.

ФОТО: KV.EE

Остальные фотографии можно увидеть на странице портала недвижимости KV.EE

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