Алексей Навальный подал в суд на Дмитрия Пескова

Как сообщили "МБХ медиа" в пресс-службе суда, Навальный просит признать несоответствующим действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию заявление Пескова о том, что с оппозиционером работают "специалисты ЦРУ".

Политик просит суд обязать представителя Кремля опубликовать опровержение на официальном сайте администрации президента в срок не позднее 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу.

Ранее Алексей Навальный сообщал, что планирует подать иск к Пескову из-за его слов о сотрудничестве оппозиционера с ЦРУ. "Я крайне редко подаю в суд на пропагандистов, однако здесь прямое утверждение от госчиновника. Если у органов государственной власти, от лица которых говорит Песков, есть доказательства той чуши, которую он несет, то это вопрос государственной безопасности России, и я требую опубликовать эти доказательства", - заявлял политик, даже имя которого стараются не произносить в Кремле.

Песков планы Навального подать на него в суд комментировать не стал. Вместо этого представитель Кремля посоветовал "еще раз перечитать", что он сказал, отмечает РБК.

Поводом для иска указана публикация ТАСС "Песков заявил, что обвинения Навального в адрес Путина инспирированы ЦРУ, они неприемлемы". В заметке говорилось: "в целом учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация" и: "…лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами - СВР, ГРУ и другими спецслужбами".

1 октября пресс-секретарь Путина также заявил журналистам, что в Кремле "есть информация", что западные спецслужбы работают с Навальным. "Действительно, есть информация, я даже могу сказать конкретно: с ним работают специалисты ЦРУ США в эти дни. Это не первый раз, когда ему дают некие инструкции. […] Инструкции, которые получает пациент, очевидны. Такие линии поведения мы видели не раз", - сказал Песков.

Высказывание кремлевского чиновника стало реакцией на интервью Навального, которое оппозиционер дал немецкому изданию Spiegel. В интервью Навальный, в частности, заявил, что к его отравлению причастен российский президент Владимир Путин. "Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, других версий произошедшего у меня нет. Моя задача сейчас - оставаться парнем, который не боится. И я не боюсь!", - сказал Навальный, пообещавший обязательно вернуться в Россию после выздоровления.

За главу государства поспешил заступиться спикер Госдумы Вячеслав Володин, который назвал Навального "бесстыдником и подлецом", ведь, по мнению Володина, именно "Путин спас его [Навального] жизнь", пишет Znak.com.