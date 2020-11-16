Швеция вводит ограничения: нарушителям грозит штраф или тюремное заключение

Правительство Швеции объявило в понедельник, 16 ноября, что все публичные мероприятия с участием более восьми человек будут запрещены в стране, сообщает интернет-издание The Local.
Такие строгие ограничения будут введены, поскольку правительство Швеции стремится остановить эпидемию Covid-19 в стране.
Закон вступит в силу 24 ноября и первоначально будет действовать в течение четырех недель.
До сих пор ограничения, введенные правительством Швеции, носили скорее рекомендательный характер, чем силу закона.
Несоблюдение новых ограничений приведет к штрафу или даже тюремному заключению для жителей Швеции на срок до шести месяцев.