Пн, 16.11.2020
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Михаил Кылварт

Швеция вводит ограничения: нарушителям грозит штраф или тюремное заключение

ФОТО: EPA/Scanpix

Правительство Швеции объявило в понедельник, 16 ноября, что все публичные мероприятия с участием более восьми человек будут запрещены в стране, сообщает интернет-издание The Local.

Такие строгие ограничения будут введены, поскольку правительство Швеции стремится остановить эпидемию Covid-19 в стране.

Закон вступит в силу 24 ноября и первоначально будет действовать в течение четырех недель.

До сих пор ограничения, введенные правительством Швеции, носили скорее рекомендательный характер, чем силу закона.

Несоблюдение новых ограничений приведет к штрафу или даже тюремному заключению для жителей Швеции на срок до шести месяцев.

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