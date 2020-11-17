В парижском округе Нантер, входящем в знаменитый Дефанс с его небоскребами, совсем недалеко от центра Парижа, находится чрезвычайно странно выглядящий комплекс социального жилья, построенный почти 50 лет назад. Сегодня в этом комплексе из восемнадцати высотных зданий живет наименее благополучная часть населения Парижа, пишет Kodustiil.

В комплексе Tours Aillaud в общей сложности почти 1600 квартир. Строительство цилиндрических башен было начато в 1973 году архитектором Эмилем Эйло, который и дал этому проекту свое имя. Последнее высотное здание комплекса было построено в 1981 году.

Жилой комплекс Tours Aillaud. ФОТО: ROMUALD MEIGNEUX/SIPA/ROMUALD MEIGNEUX/SIPA/Scanpix

Отцы города разрешили строительство района для относительной бедноты, чтобы решить проблему с дефицитом жилья. Было решено создать современный и красивый район, который смотрит в будущее, пишет Arch Daily. Архитектор сознательно избегал квадратного монолитного стиля, господствовавшего в то время в Европе, отдавая предпочтение более мягким формам.

Комплекс Tours Aillaud также отличается от других социальных комплексов того времени фресками на фасадах. Их автором стал зять Эйло, Фабио Риети. Дочь архитектора Лоран также внесла свой вклад в этот проект: в центре Tours Aillaud находится детская площадка, украшенная скульптурой в виде змеи ее работы.

Жилой комплекс Tours Aillaud. ФОТО: Caro / Muhs/Caro / Muhs / Scanpix

Но не все так спокойно: над башнями Эйло периодически сгущаются тучи. Париж - дорогой город, и земельные участки близ Нантера переживают период возрождения. Здесь больше не хотят строить дома для беднейших слоев общества. Два года назад, во время модернизации района, небоскребам Tour Aillaud угрожали сносом. Но вроде бы обошлось.

Жилой комплекс Tours Aillaud. ФОТО: ROMUALD MEIGNEUX/SIPA/ROMUALD MEIGNEUX/SIPA/Scanpix