В Министерстве образования не поддержали идею разделить зимние школьные каникулы

С таким предложением в министерство обратился Союз отелей и ресторанов, аргументируя это тем, что в таком случае все спа-отели не оказались бы заполнены одновременно и в них было бы проще соблюдать правило 2+2.

В Союзе отметили, что подобный опыт существует, например, в Финляндии, где ученики с севера и юга страны отдыхают зимой в разное время, однако в Министерстве образования идею не поддержали. Там считают, что из-за масштабов двух стран сравнивать Эстонию и Финляндию неправильно, к тому же у северного соседа школьники уходят на каникулы четыре раза в год, а у нас - пять.