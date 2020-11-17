Число заражений COVID-19 в мире вплотную приблизилось к 55 млн

Вместе с тем, с учетом данных Минздрава Индии, которые еще не вошли в статистику университета, число инфицированных уже превысило 55 млн.

На утро вторника, сообщил университет, во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 326 тыс. 768 человек против 1 млн 317 тыс. 131 человека по состоянию на утро понедельника, выздоровели более 35 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 11 млн 202 тыс. 109 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие стуки - 165 тыс. 172) и 247 тыс. 175 летальных исходов (рост за сутки - 965), излечились более 4,2 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где по данным Минздрава страны число инфицированных выросло за истекшие стуки на 29 тыс. 429 человек. Всего зафиксировано 8 млн 874 тыс. 290 случаев заболевания. Число скончавшихся увеличилось на 449 до 130 тыс. 519, поправились 8,3 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 5 млн 874 тыс. 464 заболевших, что на 11 тыс. 371 человек больше, чем сутками ранее, умерло 166 тыс. 14 больных (рост - на 216), вылечились более 5,3 млн человек.