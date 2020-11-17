Китай надеется на улучшение отношений с США при Байдене

"Я искренне надеюсь, что по истечении четырех лет правления администрации Байдена китайско-американские отношения будут находиться в гораздо лучшем состоянии, чем сегодня", - заявил заместитель председателя Комитета по контролю над ценными бумагами КНР Фан Синхай, выступая на экономическом форуме, организованном агентством Bloomberg.

При администрации президента США Дональда Трампа связи между Китаем и Соединенными Штатами опустились до наихудшего уровня за последние десятилетия из-за споров, касающихся как торгово-экономических отношений, так и политических проблем, включая ситуацию в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.