Китай надеется на улучшение отношений с США при Байдене

Китай рассчитывает, что с приходом к власти в США администрации Джо Байдена, который уже заявил о своей победе на президентских выборах, Вашингтон пойдет навстречу КНР, стороны смогут уладить разногласия и продвигать китайско-американские отношения в правильном направлении.
"Я искренне надеюсь, что по истечении четырех лет правления администрации Байдена китайско-американские отношения будут находиться в гораздо лучшем состоянии, чем сегодня", - заявил заместитель председателя Комитета по контролю над ценными бумагами КНР Фан Синхай, выступая на экономическом форуме, организованном агентством Bloomberg.
При администрации президента США Дональда Трампа связи между Китаем и Соединенными Штатами опустились до наихудшего уровня за последние десятилетия из-за споров, касающихся как торгово-экономических отношений, так и политических проблем, включая ситуацию в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.
Вместе с тем, как считают американские эксперты, Байден может не отойти от жесткой линии в отношении Китая, которую проводит Трамп.