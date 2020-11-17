Как в тюрьме: клиент дома престарелых оказался без связи с внешним миром

Эта история началась в июне этого года, когда группа мужчин и женщин пригласила съемочную группу программы Kuuuurija в Вильянди за помощью.

21 мая Эвальд сообщил своим друзьям, что едет в Вийратси на двухнедельное лечение, как он сам считал, и пообещал перезвонить, когда окажется на месте. С тех пор друзья целыми днями безуспешно названивали Эвальду, но либо его телефон оказывался выключен, либо трубку не брали, а то и вовсе сбрасывали звонок.

По словам одной из руководителей Солдатского общества Сакала, в котором состоял Эвальд, Яаники, она звонила и в сам дом призрения и в Департамент социального страхования, но ей сказали, что Эвальд якобы не умеет пользоваться мобильным телефоном.

Когда же, наконец, с ним удалось поговорить, он рассказал, что в доме социальной опеки адская жизнь, словно в лагере для военнопленных.

Друзья Эвальда выразили желание вместе со съемочной группой Kuuuurija спасать их друга из дома престарелых Вийратси. На месте их встретила женщина в маске, которая попросила оставить инвалидную коляску и другие вещи во дворе и немедленно покинуть территорию учреждения. В конце концов, удалось договориться, что группа будет ждать за воротами, а Эвальда вывезут к ним.

На вопрос ведущей Kuuuurija Катрин Луст, как у него здесь дела, Эвальд ответил: "Я в своей жизни прошел через ад, но такого как здесь я не видел. Это форменное издевательство. Если когда меня привезли сюда, я мог ходил с тростью или роллатором, то теперь едва могу встать. Меня держат под замком, на кровати решетка, чтобы я не мог двигаться. Это нарушение прав человека. Меня не выпускают гулять".

Катрин Луст также поговорила с сиделкой дома призрения и одной бывшей работницей. По словам сиделки, когда Эвальд поступил к ним, персоналу сказали, что он неадекватен и ничего не понимает, что его нельзя выпускать из постели или давать телефон, а также велели следить чтобы он принимал лекарства. "Но потом я увидела, что он вполне соображает. И тогда ко мне пришло понимание, что нам по поводу многих клиентов говорят вести себя так", - сказала она в телефонном разговоре.

"Если я правильно понимаю, всё нацелено на то, чтобы по-быстрому избавиться от них. Старики находятся в глубоком стрессе, у них нет никакой связи, они в замешательстве, и если им дают сильные лекарства, то лежат неподвижно. И даже если в итоге не возникнет гангрена или язва, он cам загнется".