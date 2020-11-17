Как в тюрьме: клиент дома престарелых оказался без связи с внешним миром

90-летний Эвальд (имя изменено - ред.) оказался в Вильяндиском центре социального обеспечения, куда его отдали родственники, после чего долгое время друзья пожилого мужчины не могли связаться с ним, а еще через месяц он умер.
Эта история началась в июне этого года, когда группа мужчин и женщин пригласила съемочную группу программы Kuuuurija в Вильянди за помощью.
21 мая Эвальд сообщил своим друзьям, что едет в Вийратси на двухнедельное лечение, как он сам считал, и пообещал перезвонить, когда окажется на месте. С тех пор друзья целыми днями безуспешно названивали Эвальду, но либо его телефон оказывался выключен, либо трубку не брали, а то и вовсе сбрасывали звонок.
По словам одной из руководителей Солдатского общества Сакала, в котором состоял Эвальд, Яаники, она звонила и в сам дом призрения и в Департамент социального страхования, но ей сказали, что Эвальд якобы не умеет пользоваться мобильным телефоном.
Когда же, наконец, с ним удалось поговорить, он рассказал, что в доме социальной опеки адская жизнь, словно в лагере для военнопленных.
Друзья Эвальда выразили желание вместе со съемочной группой Kuuuurija спасать их друга из дома престарелых Вийратси. На месте их встретила женщина в маске, которая попросила оставить инвалидную коляску и другие вещи во дворе и немедленно покинуть территорию учреждения. В конце концов, удалось договориться, что группа будет ждать за воротами, а Эвальда вывезут к ним.
На вопрос ведущей Kuuuurija Катрин Луст, как у него здесь дела, Эвальд ответил: "Я в своей жизни прошел через ад, но такого как здесь я не видел. Это форменное издевательство. Если когда меня привезли сюда, я мог ходил с тростью или роллатором, то теперь едва могу встать. Меня держат под замком, на кровати решетка, чтобы я не мог двигаться. Это нарушение прав человека. Меня не выпускают гулять".
Катрин Луст также поговорила с сиделкой дома призрения и одной бывшей работницей. По словам сиделки, когда Эвальд поступил к ним, персоналу сказали, что он неадекватен и ничего не понимает, что его нельзя выпускать из постели или давать телефон, а также велели следить чтобы он принимал лекарства. "Но потом я увидела, что он вполне соображает. И тогда ко мне пришло понимание, что нам по поводу многих клиентов говорят вести себя так", - сказала она в телефонном разговоре.
"Если я правильно понимаю, всё нацелено на то, чтобы по-быстрому избавиться от них. Старики находятся в глубоком стрессе, у них нет никакой связи, они в замешательстве, и если им дают сильные лекарства, то лежат неподвижно. И даже если в итоге не возникнет гангрена или язва, он cам загнется".
Другая сотрудниц этого дома престарелых, которая этим летом ухаживала за Эвальдом, на сегодня больше не работает в Вийратси, а находится дома в депрессии. По ее словам, в депрессию она впала, наблюдая на работе за тем, как относятся к старикам, и теперь ей снится по ночам, как она их оттуда спасает.
"Режим лечения меняется на месте. Клиенты получают лекарства, которые приковывают их к постели. Им ставят на кровать решетки, чтобы они не могли встать с постели", - рассказала она.
Ведущая Kuuuurija отправила несколько писем в Фонд Viljandimaa Hoolekandekeskus с просьбой дать свою версию истории Эвальда, но за два месяца никто не ответил. Катрин Луст также обратилась в Министерство социальных дел по поводу этой истории. Оттуда пришло короткое письмо о том, что социальные учреждения находятся под контролем Департамента социального страхования.
"Департамент социального страхования курирует учреждения социальной защиты. В ходе надзора проверяется, соответствуют ли учреждения при предоставлении общих услуг по уходу требованиям, предусмотренным в Законе о социальном обеспечении. Также проверки в социальных учреждениях проводят Департамент здоровья, Спасательный департамент, Лекарственный департамент и канцелярия канцлера юстиции. При проведении надзора мы используем выездные проверки и беседуем с различными сотрудниками учреждения, жителями учреждения, их родственниками, а при необходимости и с сотрудниками местного самоуправления. При необходимости мы также привлекаем специалистов в данной области".
Проверял ли Департамент социального страхования ситуацию на месте и какова в целом была ситуация в Вийратси, осталось неясным.
Вся история закончилась тем, что родственники перевели Эвальда в другой дом престарелых, где он примерно через месяц после летней встречи с друзьями скончался.
Смотрите сюжет Kuuuurija на русском языке полностью.