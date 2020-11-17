"Вся страна ходит в китайских товарах": Жительница Эстонии обожглась на покупке через Instagram

23-летняя женщина Екатерина - человек современный и уже много лет покупает себе одежду в интернете. По ее словам, товары, которые она находит в онлайне красивы и зачастую дешевле и качественнее, чем, например, в наших магазинах.

Екатерина заметила в Instagram красивое красное пальто с меховым воротником и сразу практически влюбилась в него. Он никогда бы не подумала, что за 320 евро получит предмет одежды, который в реальной жизни настолько уродлив, что она никогда не сможет его надеть.

Аккаунт Екатерины в Instagram добавил в друзья пользователь Legend ShopEst. Екатерина начала рассматривать товары, выставленные на продаду в этом аккаунте, и сразу присмотрела красное пальто и красивую сумочку в стиле "Луи Виттон".

Пальто стоило 320 евро, а сумочка - 80. Всего Екатерина перевела продавцу 400 евро.

Когда Екатерина получила пальто, она ужаснулась его внешнему виду и сразу написала продавцу. Та в ответ посоветовала разгладить его утюгом.

По словам Екатерины, глажка не сотворит чудес с этим пальто, потому что оно сделано из дешевой ткани и плохо сшито. Хотя на фотографии оно выглядело потрясающе, на самом деле у него довольно убогий вид.

Екатерина отправила продавцу через Instagram письмо о том, что пальто ее не устраивает, но продавец не захотела возвращать деньги за товар.

Из переписки с курьером Екатерина выяснила, что товар пришел с московского рынка "Садовод". Это огромный рыночный комплекс в Москве, где продается разнообразный китайский и турецкий товар. Подобные рынки в 90-е годы существовали и в Эстонии, но на сегодня они все закрыты, потому что на них торговали пиратской продукцией. Сумочка Екатерины с дизайном в стиле "Луи Виттон" тоже - пиратский товар: продавать его, приобретать и владеть им в Эстонии считается нарушением закона.

Не сумев получить ответы от продавца в Instagram-аккаунте, Екатерина начала искать человека, на счет которого она отправляла деньги за пальто и сумку. Это была Наталья Августина-Богачёва.

"Я написала ей и отправила фотографии, а она сказала, что предупреждала о том, что это пальто нужно отгладить утюгом. Я попросила либо вернуть деньги либо обменять товар на новый. В ответ я получила отказ. Тогда я сказала, что вынуждена обратиться в службу защиты прав потребителей. А мне на это сказали, мол, я частное лицо, и защита потребителей вам не поможет, а ваши деньги я задекларирую и буду спать спокойно", - рассказывает Екатерина ведущей Kuuuurija Катрин Луст.

"Потом эта женщина написала мне: чего мол вы удивляетесь - вся страна ходит в китайских товарах. Еще она написала: не забывай, что у меня есть твой адрес. И хотя потом она сразу это удалила, я успела сделать скриншот", - делится Екатерина.

Более того, в какой-то момент продавец сообщила Екатерине, что ей следовало более внимательно присмотреться к фотографии в Instagram-аккаунте, потому что на снимке четко видно, что из швов пальто действительно торчит неопределенный белый материал.

Когда Kuuuurija попыталась связаться с продавцом, оказалось, что аккаунт Legend ShopEst, через которой Екатерина покупала себе вещи, на данный момент является закрытым и попасть в него может отнюдь не каждый. В какой-то момент программа Kuuuurija получила доступ и отправила владельцу акаунта сообщение с вопросом, как можно с ним связаться. Владелец акаунта на это вежливо отозвался, спросив, чем может помочь. Но как только услышал, что у него хотят взять интервью для программы Kuuuurija, тут же отправил собеседника в блок. Больше никаким образом связаться с владелицей акаунта Legend Shopest, продавшей Екатерине пальто, не удалось.

Екатерина находит, что эта история все же должна получить огласку, потому что, как она считает, ее обманули, и интернет-покупателей нужно предупреждать о таких продавцах. Она также говорит, что больше не рискнет покупать что-либо у частного лице, к тому же, не имея возможности посмотреть на товар своими глазами.

Смотрите сюжет Kuuuurija на русском языке полностью.