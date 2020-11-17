«Дорогие товарищи!»: трагедия в черно-белой гамме

Людмила из постели любовника спешит в гастроном, чтобы получить «партийный спецпаек» - мимо посетителей, осаждающих полупустые прилавки, пробирается в кладовку, где дородная заведующая отоваривает ее продуктовым дефицитом, причем когда собеседница начинает сетовать на повышение цен, Людмила тут же резко обрывает ее.

Это не оруэлловское «двоемыслие», не святая убежденность в том, что все скоты равны, но некоторые равнее других, и потому вправе получать дефицит, которого лишена серая масса. Это трагическая зашоренность, вызванная иррациональным (на наш взгляд, но органичным и необходимым героине, чтобы оправдать ее существование) стремлением к ясности и понятности черно-белого мира. А все, что не вписывается в картину, либо враждебно и ложно, либо вообще не существует: фантом, кажимость. И потому Людмила на совещании в горкоме требует суровой кары бунтовщикам – вплоть до расстрела. И товарищ Козлов одобряет ее решимость.

Весь последующий путь Людмилы в фильме – столкновение с реальностью, которая меняется на глазах, становится все сложнее и все сильнее расходится с иллюзией и с убежденностью. Вот Людмила, в тот момент, когда солдаты эвакуируют из горкома «дорогих товарищей», замешавшись, обнаруживает человека с виолончельным футляром, поднимающегося на чердак. «Куда вы, товарищ?» - кричит она вслед, тот не оборачивается, Людмила поднимается за ним и видит, как мужчина вынимает из футляра снайперскую винтовку. Крупным планом дано ее лицо: на нем ужас, недоумение, непонимание происходящего и отчаянная попытка изгнать увиденное из сознания, считать несуществующим – и все это прекрасная актриса сыграла в секунду или две!

Преданность героини Сталину – сродни эротической привязанности к кумиру, с которым она не встретилась и не встретится, но который постоянно присутствует в ее жизни. «Раньше было понятно, кто враг, кто друг». А теперь все смешалось в доме неясно кого, вроде бы «оттепель», а народ бунтует, и с самого верха приходит приказ стрелять по толпе.

В фильме есть не названный по имени генерал КГБ (артист Иван Мартынов); образ, явно не имеющий прототипа (на его погонах четыре звезды, следовательно, генерал армии, а в то время в КГБ никто не имел столь высокого звания). Он откровенничает со своим подчиненным: «Ты когда-нибудь приводил в исполнение высшую меру? – Нет. – А мне приходилось. Тут искусство в том, чтобы правильно связать руки!». И чуть позже генерал роняет: «А ведь рабочие, по сути, правы!». И мы не знаем, «раскалывает» ли он офицера, заметив в том непредвиденные уставом душевные колебания, или вдруг позволяет себе быть искренним. Потому что не одной Людмиле, но и куда более могущественным людям хочется ясности. А ее нет и быть не может.