Таллинн запустил социальную кампанию, призывающую носить маски

«В Таллинне началось эпидемическое распространение вируса, и в любых людных местах существует очень большая вероятность столкнуться с носителем вируса Covid-19, - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. – Маской человек защищает не только себя, но и других, и сейчас мы все должны сделать серьезное усилие для того, чтобы максимально защитить друг друга. Поэтому мы вновь запускаем социальную кампанию, призывающую носить маски, просим соблюдать дистанцию и носить маски в местах большого скопления народа, общественном транспорте и внутренних помещениях».

Социальная кампания, вдобавок к общественному транспорту и расположенным в городском пространстве экранам, будет размещена в павильонах ожидания на остановках общественного транспорта, а также будет призывать к осторожности с обочин крупнейших шоссе, ведущих в город. Кампания проводится при поддержке городского партнера, фирмы JCDecaux, которая частично покроет расходы, связанные с производством и экспонированием плакатов, а также предоставит в бесплатное пользование расположенные на основных магистралях экраны DigiRoad.

Информационная кампания будет размещена не только на наружных рекламных носителях, но и в городском общественном транспорте. Во всех машинах уже работает голосовое оповещение с призывом носить маски. Предприятие TLT разместило в салонах своего транспорта небольшие баннеры со слоганом «Спасибо, что носишь маску!». Чтобы привлечь еще больше внимания, под лобовыми стеклами почти 40 автобусов наклеены маски.

В рамках пилотного проекта в четырех автобусах установлены бесконтактные дозаторы с дезинфицирующим средством, чтобы выяснить востребованность этого метода предотвращения распространения вируса в общественном транспорте. По-прежнему более 50 работников TLT заботятся о чистоте в салонах автобусов, а контактные поверхности очищаются не менее двух раз в сутки. Для очистки используется озонированная вода, которая в течение 24 часов защищает поверхности от микробов.