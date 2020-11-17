Больницы вынуждены переносить плановое лечение пациентов

Как сообщил в понедельник руководитель Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас в передаче "Ringvaade" на телеканале ETV, эстонские больницы, как и во время первой волны коронавируса весной этого года, осенью вынуждены также переносить плановое лечение пациентов, пишет Rus.ERR.
По словам Адласа, Департамент здоровья недавно ввел второй уровень чрезвычайной ситуации в системе здравоохранения: это означает, что ряд отделений больниц должны были сменить свое основное целевое назначение.
«Те отделения, которые раньше лечили больных с кардиологией или неврологией, сегодня-завтра будут уже готовы принимать инфекционных больных», - сказал Адлас, а также добавил, что критический порог система здравоохранения пока не перешла.
«Мы примерно на полпути к этому порогу, но точно выше нормы. Это означает, что люди, которые ждали планового приема в кардиологию, неврологию, хирургию, ортопедию, в связи с этим должны, к сожалению, обождать с лечением своей основной болезни, потому что в больницах инфекция», - сказал врач.
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!