Больницы вынуждены переносить плановое лечение пациентов

По словам Адласа, Департамент здоровья недавно ввел второй уровень чрезвычайной ситуации в системе здравоохранения: это означает, что ряд отделений больниц должны были сменить свое основное целевое назначение.

«Те отделения, которые раньше лечили больных с кардиологией или неврологией, сегодня-завтра будут уже готовы принимать инфекционных больных», - сказал Адлас, а также добавил, что критический порог система здравоохранения пока не перешла.

«Мы примерно на полпути к этому порогу, но точно выше нормы. Это означает, что люди, которые ждали планового приема в кардиологию, неврологию, хирургию, ортопедию, в связи с этим должны, к сожалению, обождать с лечением своей основной болезни, потому что в больницах инфекция», - сказал врач.