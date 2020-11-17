Латыши наслаждаются свободной от автоналога Эстонией

Латыши выигрывают сотни евро в год, если регистрируют свои автомобили в Эстонии – единственной стране Евросоюза, где еще не введен налог на моторные легковые автомобили, пишет Postimees. «Например, за свою Audi мне пришлось бы заплатить 600 евро в год», - говорит живущий в Валка Дзинтарс, который ездит по Латвии на автомобиле с эстонскими номерами.
Размер автоналога в Латвии в случае автомобилей, зарегистрированных впервые с 2009 года (в том числе, электромобили), зависит от количества выбрасываемого углекислого газа на километр, который комбинируется с мощностью двигателя. Автоналог составляет от 12 до 1056 евро в год.
Если количество выбрасываемого СО2 неизвестно, то налог зависит от полной массы и объема двигателя (kw и cm³), размеры налога различаются.
«У меня очень много знакомых, чьи автомобили также стоят на учете в Эстонии, - объяснил Дзинтарс. – Если латвийская полиция остановит машину и выяснится, что ты латыш и по документам живешь в Латвии, получишь штраф. Поэтому я прописался у друзей, которые живут в Валга. Теперь полиция ничего со мной поделать не может. По документам я – житель Эстонии». По его словам, точно так же жителями Эстонии зарегистрировались многие его друзья.
Махинации набирают обороты
Эстония, по словам Дзинтарса, от этих махинаций получает свою выгоду: «Я работаю в Латвии, а налоги поступают по месту жительства, то есть в Эстонию». К Эстонии он испытывает теплые чувства: делопроизводство, в том числе регистрация автомобиля в валгаском АРК, по его словам, в Эстонии удобнее и дружелюбнее по отношению к клиенту: «В целом это неприятно, что Латвия говорит, просто заплати за машину и все».
Ведущий специалист валгаского представительства Департамента шоссейных дорог Айвар Туманов сказал, что латышей он видит все больше: «К нам латыши приходят довольно часто, особенно в последнее время. Каждую неделю ставим на учет две-три машины латышей. Бронируют время и приходят сюда. Раньше так часто не приходили. В Эстонии регистрируют именно дорогие машины. У них там автоналог и налог на автомобили класса люкс». Туманов говорит, что чаще всего латыши создают в Эстонии фирму, в которой учитывается эта машина.
До 2017 года латыши не пытались найти в Эстонии место жительства или зарегистрировать фирму ради машины. Регистрироваться в Эстонии (в основном в Валге) они начали после того, как Латвия начала вводить санкции в отношении тех граждан, чьи машины находились на учете в Эстонии. В 2016 году таких автовладельцев было около тысячи.
Начиная с 2017 года, латышей обязали платить новый налог на автомобили, используемые в Латвии, но зарегистрированные где-то за границей. Его размер составляет 10 евро в день, 250 евро в месяц, 600 евро в полгода и 1000 евро в год.
За введение такого налога на Латвию пожаловались в Европейский суд. Налог посчитали дискриминационным, поскольку он давал предпочтение зарегистрированным в Латвии автомобилям. Суд решил, что автоналог в Латвии должен быть одинаковым для всех, вне зависимости от того, где машина зарегистрирована.
Пресс-секретарь Министерства транспорта Латвии Байба Гулбе сказала, что после этого решения министерство инициировало изменение закона, чтобы гарантировать налогоплательщикам равные налоги: «Предположительно поправки будут одобрены и вступят в силу 1 января 2021 года».
Гулбе объяснила, что с января управляющие зарегистрированными в Эстонии автомобилями латыши будут платить такой же автоналог, как и те латыши, которые пользуются зарегистрированными в Латвии машинами: «Сейчас те жители Латвии, которые ездят на зарегистрированных в Эстонии автомобилях, в случае автокатегорий M1 и N1, должны платить больший налог». М1 – это микроавтобус на 8+1 мест, N-категория – это грузовичок весом до 3,5 тонны.
Руководитель по связям с общественностью Валгаской волостной управы Куйдо Меритс сказал, что у волости нет конкретной информации о латвийском автоналоге и связанной с ним регистрации машин в Эстонии.
«Что касается жителей Валка, регистрирующих место жительства в Эстонии, то чаще всего это связано с работой, - сказал он. – Если же говорить о второй причине, то это – детские и прожиточное пособие, которые у нас в три раза больше, что представляет интерес для определенной группы населения. Если семья большая и детей много, то привлекают детские пособия, если же семья маленькая – мать-одиночка с ребенком, отец даже может жить в том же доме, но его в Валка не регистрируют – то горшочком меда является получение прожиточного пособия».
Летом Postimees писал о введении автоналога в Литве, который вызвал большое недовольство среди местного населения. Налог готовили несколько лет, но, несмотря на это литовцы собрали в знак протеста более 50 000 подписей. Правительство Литвы все же протолкнуло закон и с 1 июля литовцам пришлось при первичной регистрации машины или при смене владельца начать платить автоналог, который рассчитывается по выбросу СО2, и который может составлять 13-540 евро. Налогом облагаются автомобили, которые выбрасывают больше 130 граммов СО2 на километр.
Отдельный коэффициент повышает сумму, которую платят за дизельные автомобили, поскольку они хоть и выбрасывают меньше СО2, но дизельные двигатели выбрасывают в воздух опасные соединения окиси азота.
И в Литве эксперты предупреждают от разного рода уклонений от налогов. Вероятным считается, что многие старые машины будут проданы, но не будут зарегистрированы на нового собственника. Смене загрязняющего воздух автопарка в Литве, по словам экспертов, мог бы помочь ежегодный налог, как в Латвии.
В Финляндии автоналог еще больше, чем в Латвии и Литве. Основной налог на автомобили, выпущенные после 2001 года, высчитывается на основании выбросов СО2. В случае бензиновых автомобилей размер платы скомбинирован на выбросах СО2 и мощности двигателя, а у дизельных автомобилей на основании выборосов СО2 и полной массы.
Введение автоналога в Литве сделало Эстонию и Польшу последними двумя странами Евросоюза, где нет автоналога, связанного с выборосом СО2. Если учесть, что в Польше при первой регистрации налог связан с рабочим объемом двигателя, Эстония является единственной страной ЕС, где нет никаких автоналогов. Это выяснилось из данных Европейского союза автопроизводителей.
До выборов в Эстонии налог не появится
«В действующем коалиционном договоре возможного введения автоналога нет, а правительство его введение не обсуждало, - сказала советник по связям с общественностью Министерства финансов Сийри Суутре. – Поскольку правительство решило, что новых налогов вводиться не будет, в ближайшее время маловероятно, что такую тему поднимут». По ее словам, в последний раз введение пошлины на окружающую среду, связанную с машинами, обсуждали в 2016-2017 годах, когда министром финансов был Свен Сестер («Отечество»). «Законопроект начали готовить, но в Рийгикогу он не попал», - сказала Суутре.
В марте 2017 года по теме введения автоналога продвинулись настолько, что Министерство финансов сообщило общественности, что в Эстонии будет введена пошлина на окружающую среду, связанная с моторными легковыми автомобилями.
Правительство одобрило такую концепцию: пошлина могла бы заставить потребителей отдавать предпочтение малолитражкам и автомобилям, оказывающим меньшее влияние на окружающую среду.
Перед Министерством финансов была поставлена задача разработать законопроект, и был план, что он вступит в силу самое позднее 1 января 2018 года.
Ставки пошлины были бы подчинены чаще всего продаваемым в Эстонии новым машинам – в случае самых дружелюбных по отношению к окружающей среде они составляли бы 150-160 евро. В случае старых машин, пошлина оказывалась значительно меньше. Например, за машину старше 20 лет нужно было бы заплатить лишь 20 процентов от обычной ставки. От пошлины могли быть избавлены грузовики, автобусы и трактора.
Из-за противостояния общественности, через пару месяцев правительство Юри Ратаса сообщило, что ради поддержки экономического роста пошлину все же не введут.
Автоналог пытались ввести в Эстонии и в 2008 году, когда с такой идеей выступил руководивший в правительстве Андруса Ансипа Министерством финансов Ивари Падар (СДПЭ). Но коалиционные партнеры – Партия реформ и «Отечество» - сообщили, что они предложение не поддерживают, и идея сошла на нет.