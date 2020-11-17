Covid ⟩ Руководитель больницы: спокойное время скоро закончится

«Сейчас все хорошо, но, вероятно, так дальше не может продолжаться. Следует опасаться распространения коронавируса. Сейчас он распространяется среди молодежи, но также среди пожилых, и тут ничего не поделать», - сказал Васьк.

По данным Департамента здоровья, за последние 14 дней кумулятивная заболеваемость на 100 000 человек в воскресенье составляла в Вырумаа 36,7, в Валгамаа — 56,7 и в Пыльвамаа — 56,8. В то же время в Ида-Вирумаа этот показатель был 441,7 и в Харьюмаа — 265,4.

«Нынешняя тактика такова, что мы постараемся затянуть этот процесс настолько, насколько это возможно, но, безусловно, количество больных будет расти. В Таллинне и в Ида-Вирумаа не смогли взять ситуацию под контроль», - подтвердил он.

Это означает, что в ближайшие недели увеличится также число нуждающихся в больничном лечении коронапациентов. По последним данным, в воскресенье в больницах Эстонии находилось 84 человека с диагнозом COVID-19, из них 12 — в отделении интенсивной терапии и еще семеро подключены к аппаратам ИВЛ. «Скорее всего, в ближайшие недели эта цифра перевалит за сто и будет видно, на каком уровне возникнет плато», - сказал Васьк.

Опираясь на весенний опыт, в больнице приняты меры инфекционного контроля. «Тех работников, у которых есть хоть малейшие симптомы, мы не пускаем на работу, даже если первичный анализ отрицательный, с насморком держимся подальше ото всех. В настоящий момент все под контролем, надеемся, что справимся», - добавил руководитель больницы.