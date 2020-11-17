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В России рекордное числу умерших за день, в Петербурге снова максимальный суточный прирост заболевших, а в минцифры разрабатывают приложение, отслеживающее возможный контакт с носителем коронавируса. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Антирекорд по числу умерших

За сутки в России выявили 22 410 новых заболевших коронавирусом. Четвертый день подряд число ежедневно выявляемых новых случаев - более 22 тысяч. Выздоровели, по данным оперативного штаба, почти столько же - 22 055 человек. Это максимальный показатель за последний месяц.

При этом умерло 442 человека - и это самое большое число умерших от коронавируса за сутки с начала пандемии.

В Москве за последние сутки зарегистрировали 5882 заболевших; днем ранее их было почти на 500 человек меньше. Четыре дня подряд число новых случаев стабильно было выше шести тысяч, абсолютный рекорд фиксировали 9 ноября - 6 897 заражений. В Санкт-Петербурге - 2130 новых случаев, и это очередной рекордный суточный прирост за все время пандемии.

Минцифры разрабатывает приложение, предупреждающее о возможном контакте с вирусом. Обещают анонимность и добровольность

Министерство цифрового развития России заканчивает разработку нового мобильного приложения "Стопкоронавирус. Мои контакты", которое будет отслеживать мобильные устройства поблизости и предупреждать пользователя, если у кого-то из тех, кто был в радиусе десяти метров от него, обнаружат коронавирус. В ближайшее время оно появится в магазинах приложений App Store и Google Play, пишет "Медуза".

Принцип работы приложения в презентации, с которой ознакомилось издание, описан так: "Телефон сканирует окружение в радиусе до 10 метров. Все контакты анонимно записываются на ваше устройство. Если другой человек заболевает, он вводит эту информацию в приложение, и вы уведомляетесь о возможном риске. Чем ближе расстояние и дольше контакт, тем выше приложение расценивает риск заражения". По словам разработчиков, информация в приложении анонимна, и личность заболевшего не раскрывается.

Глава минцифры Максут Шадаев подтвердил изданию, что ведется разработка такого приложения. Он пообещал, что его использование будет "абсолютно анонимным и безопасным". "Не требуется регистраций - достаточно его установить и активировать. При этом установка приложения, как и информирование о факте заболевания - дело добровольное, но чем больше пользователей его установит, тем шире будет охват", - сказал он в беседе с "Медузой".

"Приложение позволяет использовать все возможности современных мобильных платформ для информирования о факте заболевания своего ближайшего окружения. Сейчас особенно важно своевременно оценить риски пребывания в тесном контакте с заболевшим для принятия решения о сдаче тестов и предотвращения дальнейшего распространения болезни", - сказал Шадаев (цитата по РИА Новости).

В 43 регионах - превышение порогов заболеваемости ОРВИ

Эпидемические пороги по заболеваемости ОРВИ превышены в 43 регионах России, сообщили в Роспотребнадзоре. Это касается в основном взрослого населения.

"По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 43 субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Речь идет о заболеваемости респираторными вирусами не гриппозной этиологии, в том числе вирусами парагриппа, аденовирусами и другими вирусами, уточнили в ведомстве. Новая коронавирусная инфекция также является возбудителем ОРВИ.

Эпидемиологический порог рассчитывается исходя из среднестатистического уровня заболевания в течение многих лет. Для вычисления эпидемических порогов используется статистика суммарной заболеваемости на 10 тысяч населения за календарные недели каждого года в течение последних пяти-десяти лет. В феврале 2020 года, до начала пандемии коронавируса в России эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ был превышен в 37 регионах.

В Челябинске сочли незаконной рекомендацию не высылать скорые к задыхающимся

Прокуратура посчитала незаконной рекомендацию челябинского минздрава не направлять бригады скорой помощи к пациентам с обмороками, отравлениями, а также с бронхитом и пневмонией, пишет "Новая газета" со ссылкой на постановление. Такую рекомендацию ведомство дало в начале октября из-за загруженности служб скорой помощи в связи с Covid-19.

Ведомство рекомендовало направлять в поликлиники пациентов с подозрением на Covid-19, пищевыми отравлениями, обмороками, тремором, болями в животе и рвотой, болями в грудной клетке, а также задыхающимся - с бронхитом или пневмонией. Решение аргументировалось необходимостью разгрузить скорую помощь. Би-би-си писала об этих рекомендациях и об аналогичных призывах не перегружать скорые от властей Курганской и Омской областей.

"Информационное письмо министерства о передаче вызовов со службы скорой медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническую службу, в том числе по поводам "обморок", "задыхается", противоречит порядку [оказания скорой медицинской помощи, регламентированному Минздравом России]", - говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве вынесли представление министру здравоохранения Челябинской области об устранении нарушений.

Столичные депутаты попросили власти не расширять зону платной парковки

Более 70 муниципальных депутатов районов Москвы попросили мэра Сергея Собянина временно отложить расширение платной парковки в городе. Они аргументируют просьбу данными Роспотребнадзора о том, что общественный транспорт часто становится источником заражения.

"Очевидно, что личный автомобиль является наиболее безопасным видом передвижения, и город должен быть заинтересован в том, чтобы стимулировать горожан в возможности его использования в период пандемии", - говорится в обращении. Его подписали 75 муниципальных депутатов, представляющие 30 районов.

В октябре московский департамент транспорта обратился в советы депутатов нескольких округов с предложением поддержать очередное точечное расширение платных зон. В планах было расширение зоны платной парковки на улицах Нижняя Масловка, Бутырская, Маршала Сергеева, на площади Савеловского вокзала и так далее. Сроки этих нововведений и тарифы известны не были.