Умерли за сутки еще 442 пациентов с Covid-19. Это максимум за все время пандемии. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 12 ноября - 439 смертей.

За весь период оперативный штаб зарегистрировал 33 931 смертей. Это значительно меньше, чем фиксирует Росстат. По его данным, 55,6 тысячи заразившихся умерли только за апрель-сентябрь.

Штаб учитывает лишь те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти, а Росстат и те случаи, когда Covid-19 привел к смертельным осложнениям другого заболевания или когда коронавирус не был выявлен, но высока вероятность того, что смерть наступила именно от него.

Общее число выявленных случаев Covid-19 в России достигло 1 971 013, число выздоровевших - до 1 475 904 выписанных. Лечение продолжают 538 822 пациента.

Рост заболеваемости коронавирусом в России идет не столько за счет Москвы, а прежде всего за счет других регионов, а не Москвы, заявил во вторник замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. "Однако в целом по России намечается тенденция к стабилизации ситуации", - считает он, не уточнив, что в данном случае следует считать стабилизацией.

Собянин продлил дистанционку

В Москве за последние сутки зарегистрировали 5 882 заражений коронавирусом. До этого три дня число новых случаев превышало отметку 6 тысяч (накануне их было 6 360), а абсолютный рекорд фиксировали 9 ноября - 6 897 заражений.

На этом фоне мэр Сергей Собянин объявил о том, что дистанционный режим учебы в школах для учеников 6-11 классов продляется еще как минимум на две недели - до 6 декабря. Дистанционку в московских школах для старшеклассников ввели с 19 октября, до этого было две недели каникул. Изначально такой режим обучения вводился на две недели, Собянин продлевает его уже второй раз.

В своем блоге мэр сослался на данные, согласно которым за прошлую неделю в городе выявили 41 945 новых заражений - это максимум за время пандемии и в полтора раза больше, чем было в начале октября. При этом число заболевших старшеклассников последний месяц "находится примерно на одном уровне" - 1,5-2,2 тысячи случаев в неделю.

"Это значит, что дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса. Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников", - объяснил свое решение Собянин.

Что об этом думают родители, читайте в репортаже Би-би-си. Тем временем студенты будут сдавать предстоящую зимнюю сессию дистанционно, заявил министр высшего образования Валерий Фальков.

Платная парковка в пандемию

В Москве 75 муниципальных депутатов попросили Собянина не расширять зону платных парковок - хотя бы на время пандемии.

Авторы обращения сослались на заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что большая часть заражений коронавирусом происходит в общественном транспорте. Исходя из этой логики, по их мнению, надо стимулировать граждан пользоваться личными автомобилями на время коронавирусных ограничений, пишет "Коммерсант".

В октябре департамент транспорта Москвы обратился к муниципальным депутатам с предложением поддержать новое расширение зон платной парковки. Хотя, как сказал изданию депутат Мосгордумы Евгений Ступин (КПРФ), такие решения департамент принимает сам, а письма депутатам, по его мнению, нужны лишь, чтобы "частично снять с себя ответственность".

В последние годы расширение платных парковок происходило в феврале, то есть еще до пандемии. На предложения отменить плату в целях борьбы с коронавирусом власти ранее отвечали отказом.

Как будут отслеживать контакты с заболевшими

Министерство цифрового развития России заканчивает разработку нового мобильного приложения "Стопкоронавирус. Мои контакты", которое будет отслеживать мобильные устройства поблизости и предупреждать пользователя, если у кого-то из тех, кто был в радиусе десяти метров от него, обнаружат коронавирус. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, в ближайшее время приложение появится в App Store и Google Play.

Принцип работы приложения в презентации, с которой ознакомилась "Медуза", описан так: "Телефон сканирует окружение в радиусе до 10 метров. Все контакты анонимно записываются на ваше устройство. Если другой человек заболевает, он вводит эту информацию в приложение, и вы уведомляетесь о возможном риске. Чем ближе расстояние и дольше контакт, тем выше приложение расценивает риск заражения".

По словам разработчиков, информация в приложении анонимна, личность заболевшего не раскрывается.

Глава министерства Максут Шадаев подтвердил изданию, что ведется разработка такого приложения. Он пообещал, что его использование будет "абсолютно анонимным и безопасным". "Установка приложения, как и информирование о факте заболевания, дело добровольное, но чем больше пользователей его установит, тем шире будет охват", - сказал министр.

Прокуратура заступилась за задыхающихся

Прокуратура посчитала незаконной рекомендацию челябинского минздрава не направлять бригады скорой помощи к пациентам с обмороками, отравлениями, а также с бронхитом и пневмонией, пишет "Новая газета".

Минздрав Челябинской области в начале октября разослал письмо главврачам станций скорой помощи, в котором рекомендовал направлять в поликлиники некоторых пациентов с подозрением на Covid-19, с пищевыми отравлениями, обмороками, болями в животе и рвотой, болями в грудной клетке, а также задыхающихся - с бронхитом или пневмонией.

Свое решение министерство объясняло необходимостью разгрузить службу скорой помощи.

"Информационное письмо министерства о передаче вызовов со службы скорой медицинской помощи в амбулаторно-поликлиническую службу, в том числе по поводам "обморок", "задыхается", противоречит порядку [оказания скорой медицинской помощи", - говорится в ответе на обращение в прокуратуру.