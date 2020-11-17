В Эстонии скончались два пациента с COVID-19, заразились 186

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 218,59 случая на 100 000 жителей.

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 108 человек. В Тартумаа добавилось 25, в Ида-Вирумаа — 23, в Вильяндимаа — пять, в Ярвамаа Ляэнемаа — по три, в Рапламаа, Валгамаа и Ляэне-Вирумаа — под два, на Хийумаа, на Сааремаа, в Пыльвамаа и в Пярнумаа — по одному новому случаю.Еще в девяти случаях местожительства в Регистре населения не указано.

В больничном лечении нуждаются 85 пациентов с COVID-19, из них девять — в отделении интенсивной терапии и шестеро на аппарате ИВЛ. За минувшие сутки скончались два человека. Всего в Эстонии с начала эпидемии умерло 83 коронавирусных больных.

С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/koroonakaart

Скачайте приложение HOIA

Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS‑CoV‑2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 190 966 раз. 419 человек сообщили через приложение о своем заболевании.

На странице koroonatestimine.ee сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. На этой странице можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать номера службы поддержки клиентов, координаты мест проведения тестирования и т.п.

Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице и на странице в Facebook Департамента здоровья.