В Эстонии скончались три пациента с COVID-19, заразились 186

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 108 человек. В Тартумаа добавилось 25, в Ида-Вирумаа — 23, в Вильяндимаа — пять, в Ярвамаа и Ляэнемаа — по три, в Рапламаа, Валгамаа и Ляэне-Вирумаа — по два, на Хийумаа, на Сааремаа, в Пыльвамаа и в Пярнумаа — по одному новому случаю. Еще в девяти случаях местожительства в Регистре населения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 218,59 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 4,6% от общего количества сделанных тестов.

Из 108 положительных результатов в Харьюмаа 76 приходятся на Таллинн. В двух случаях заражение произошло из-за контакта с носителем вируса, обстоятельства других эпизодов уточняются.

В 75 случаях, поступивших в Пыхьяское региональное отделение за 15-16 ноября, люди заразились при близком контакте с больными, в 30 случаях источник заражения неизвестен. В трех случаях вирус был привезен из других стран — дважды из России и один раз из Финляндии. Обстоятельства других случаев устанавливаются.

Всего под наблюдением инспекторов Пыхьяского регионального отделения находятся почти 13 500 человек, из которых больны 1559 человека. Всего Пыхьяское региональное отделение работает с 28 очагами: школьных очагов — шесть, один очаг в детском саду, на рабочем месте возникли семь очагов, на мероприятиях — три очага и очагов, возникших в результате других контактов, насчитывается восемь. К ним следует прибавить очаг в Рапласком центре призрения, больничный очаг и очаг в Таллиннской тюрьме.

В Ида-Вирумаа в восьми выявленных за сутки случаях заражение произошло от члена семьи и в двух случаях — на рабочем месте. По одному случаю заражения в школе, в тюрьме и Силах обороны. Еще в одном случае человек заразился в ходе деятельности по интересам. Обстоятельства других случаев уточняются. Два эпизода в Ляэне-Вирумаа также устанавливаются.

В Идаском регионе наблюдается 13 активных очагов. Всего в регионе четыре очага в школах: два в Силламяэ, один в Кохтла-Ярве и один в Йыхви. Два очага в детских садах: один в Нарве, другой в Кохтла-Ярве. Пять очагов на рабочих местах: один в Нарва-Йыэсуу, один в Силламяэ, один в Нарве, один в Йыхви и один в Тапа. В очаге Вируской тюрьмы 233 человека, в нарвском хоккейном очаге — 76 человек.

Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся более 4000 человек, из которых заболели 657 человек.

В Тартумаа шесть человек заразились в кругу семьи, в трех случаях вирус подхватили на рабочем месте и еще в трех — в кружке. Обстоятельства заражений в Вильяндимаа уточняются. В Валгамаа в одном случае заражение имело месте в кругу семьи, обстоятельства второго заражения уточняются. В Пыльвамаа заражение произошло на работе.

Под наблюдением в Лыунаском региональном отделении находятся более 2000 человек, из которых 255 заболели (число заболевших включает в себя и тех, кто находится под наблюдением в Пыхьяском региональном отделении). Лыунаское отделение наблюдает четыре активных очага, один из них – дом призрения, в котором заразились 38 человек. В очаге на рабочем месте — девять человек, в связанном с хобби очаге — десять человек и в очаге учебного заведения — семь человек.

В двух случаях в Ляэнемаа источник заражения неизвестен, один еще уточняется. В одном случая на Хийумаа источник заражения не установлен. На Сааремаа человек подхватил вирус в кругу семьи. Обстоятельства заражения в Пярнумаа уточняются. Под наблюдением в Ляэнеском региональном отделении находятся более 1000 человек, из которых 142 человека заболели (число заболевших включает в себя и тех, кто находится под наблюдением в Пыхьяском региональном отделении). Ляэнеское региональное отделение наблюдает два очага на Хийумаа, где в очаге, возникшем на семейном мероприятии, насчитывается 12 человек, а в семейном очаге — шесть больных коронавирусом. В Пярнумаа под наблюдением один очаг заражения в школе с 11 заболевшими и очаг в доме призрения с 12 зараженными.

К аппарату ИВЛ подключены шесть человек

По состоянию на утро 17 ноября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждались 85 человек, шесть пациентов находятся на искусственной вентиляции легких. Выписали семерых, одного пациента перевели в другую больницу и тест еще одного признали ложнопозитивным. Открыли 11 новых историй болезни. За минувшие сутки добавилось три смертельных случая — не стало 89-летней женщины, 67-летнего мужчины и 46-летней женщины. Всего в Эстонии с начала эпидемии умерло 84 человека с COVID-19.

На сегодня в больницах завершено 631 случай заболевания COVID-19 у 615 человек.

По состоянию на 17 ноября выздоровели 4977 человек. Из них истории болезни 3718 человек (74,7%) завершены, у 1259 человек (25,3%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено на более чем 409 000 тестов на вирус SARS-CoV2.

С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/koroonakaart

Скачайте приложение HOIA

Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS‑CoV‑2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 194 728 раз. 485 человек сообщили через приложение о своем заболевании.

На странице koroonatestimine.ee сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. На этой странице можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать номера службы поддержки клиентов, координаты мест проведения тестирования и т.п.

Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице и на странице в Facebook Департамента здоровья.