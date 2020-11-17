Конституционная комиссия привлечет компетентные организации к обсуждению Закона об иностранцах

По словам председателя комиссии Алара Ланемана, эта тема затрагивает многие сферы и многих людей в нашем обществе. «Поэтому естественно и логично, что в ходе производства по законопроекту мы выслушаем заинтересованные группы, – сказал Ланеман. – Это заложит основу для лучшего взаимопонимания и создаст предпосылки для дальнейшего сотрудничества. Наша цель – сделать так, чтобы не было недовольных как среди нас, так и среди тех, кто прибывает в нашу страну».

«Благодаря обсуждениям, организованным в нескольких комиссиях, мы пришли к выводу, что, например, установленные в законопроекте ограничения для работников ИТ-сектора не обоснованы, – сказал заместитель председателя комиссии Лаури Ляэнеметс. – Возможно, такая же ситуация и в сфере образования и сельского хозяйства. Надеемся, что благодаря проделанной работе удастся исправить недочеты, допущенные министерством».

Законопроект (241 SE) упорядочит регулирование порядка работы иностранцев в Эстонии, а также условия их учебы, пребывания в стране и переезда в Эстонию. При этом будут учтены изменчивость среды и связанные с этим новые нужды. Будут учтены и цели, указанные в разных государственных программах развития.

На проходящее в конференц-зале Рийгикогу закрытое заседание приглашены представители Министерства внутренних дел, Министерства образования и науки, Торгово-промышленной палаты Эстонии, Сельскохозяйственно-торговая палата Эстонии, Центрального союза работодателей Эстонии, Союза инфотехнологий и телекоммуникаций Эстонии, Общества основателей, Startup Estonia, Эстонской Ассоциации частного и венчурного капитала, MTÜ Eesti Äriinglite Assotsiatsioon, Совета ректоров, Тартуского университета и Союза студенческих организаций Эстонии.