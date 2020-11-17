Мелкая фирма утопает в заказах на маски

Жару поддало и испытание защитных свойств многоразовых масок, проведенное учеными Тартуского университета, в ходе которого выяснилось, что маски этой фирмы являются самыми эффективными.

По словам собственника и руководителя T-Style Ээро Кивикаса, ко вчерашнему дню поступило так много заказов, что сейчас своей очереди ожидает изготовление более двух десятков тысяч масок: «Предприятия заказывают по 200-250 штук, частные лица поштучно». Все маски высылаются почтой, чтобы избежать близкого контакта.

Еще в начале прошлой недели предприятие отправляло маски в тот же день, если заказчик оформлял покупку в рабочий день до четырех часов вечера. А теперь на сайте фирмы можно видеть красный свет: «Сегодня при заказе масок придется ждать целый месяц! Из-за огромного спроса на маски мы перегружены и не можем ответить на большую часть звонков! Мы просим прежде всего пользоваться электронной почтой и запастись терпением в ожидании ответа. Извините! Ни одного срочного заказа мы сейчас не принимаем!».

Длинные очереди

В фирме вместе с партнерами имеются около 20 швей, которые могут изготовить 2000 масок в день. Теперь, когда объемы увеличились, по словам Кивикаса, фирма планирует нанять еще работников: «Причем, мы ни в коем случае не хотим потерять в качестве. Мы скорее будем делать дольше, но сделаем лучше».

С начала вспышки коронавируса, предприятие в большей степени остановило производство спортивной одежды и сосредоточилось на производстве масок. Материала на их пошив достаточно. Фильтровочный материал, который вставляется внутрь, заказывают в Германии, внешний слой – в Италии.

При изготовлении маски T-Style использует отдельный фильтровочный слой, который в состоянии эффективно фильтровать частички аэрозоля. Руководивший измерением защитных свойств масок руководитель лаборатории физики окружающей среды Института физики ТУ, профессор Хейкки Юннинен сказал, что такие маски сравнимы с хирургическими.

Запасов пока хватает

Маски стали ходовым товаром в аптеках. Собственники OÜ Kogu Pere Apteek в Пухья Лийлиа Ныммик сказала, что в последние недели они продали значительно больше масок. В поселке Пухья по состоянию на вчерашний день имелись четыре зараженных, а в волостной управе Эльва подчеркнули, что жителям Пухья нужно носить маски в общественных местах.

В течение последней недели в аптеке Ныммик продали более 300 одноразовых масок, а вчера в обеденное время очередь в аптеке выходила хвостом на улицу, поскольку для предотвращения распространения вируса внутрь пускают лишь определенное количество клиентов: «Кто-то покупает поштучно, кто-то сразу несколько десятков. Стараемся держать уровень, чтобы масок хватило всем».

По словам финансового руководителя аптек Benu Райнера Казевяли, интерес к покупке защитных масок вырос, но такой паники, как весной, сейчас нет: «Поставки в аптеки у нас происходят один-два раза в день, поэтому причин для беспокойства, нет».