Новые правила спортклубов: меньше людей на тренировках и более тщательная уборка

В связи с решением правительства установить во внутренних общественных помещениях правило 2+2, тренажерные залы внесли изменения в режим работы, пишет Rus.ERR.
Как сообщила ERR руководитель клуба Golden Club Карин Калета, в их залах между тренажерами установлены стенки, а также в помещениях работают очищающие воздух ионизаторы, и для клиентов доступны различные средства дезинфекции.
"Начиная с сегодняшнего дня (с понедельника - прим. ред.) мы пошли по пути сокращения посещаемости групповых тренировок, т.е. теперь допускается то же число людей, что и во время открытия после первой волны коронавируса - девять клиентов плюс тренер", - пояснила Калета.
"На стенах и экранах клуба расположены плакаты, а по внутреннему радио повторяют сообщения, обращающие внимание клиентов на необходимость соблюдать правила. В клубах обязательно соблюдать дистанцию 2 метра. Залы групповых тренировок, тренажерные залы и помещения, в которых обслуживаются клиенты, оснащены маркировкой, помогающей клиентам соблюдать необходимую дистанцию", - сказала Директор по маркетингу MyFitness Grup Марика Мясак.