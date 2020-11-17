Новые правила спортклубов: меньше людей на тренировках и более тщательная уборка

Как сообщила ERR руководитель клуба Golden Club Карин Калета, в их залах между тренажерами установлены стенки, а также в помещениях работают очищающие воздух ионизаторы, и для клиентов доступны различные средства дезинфекции.

"Начиная с сегодняшнего дня (с понедельника - прим. ред.) мы пошли по пути сокращения посещаемости групповых тренировок, т.е. теперь допускается то же число людей, что и во время открытия после первой волны коронавируса - девять клиентов плюс тренер", - пояснила Калета.