Вт, 17.11.2020
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Пеэп Тальвинг

Ратас предложил президенту назначить новым главой МВД Ланемана

Юри Ратас.

ФОТО: Sander Ilvest

Премьер-министр Юри Ратас во вторник предложил президенту назначить новым министром внутренних дел депутата Рийгикогу Алара Ланемана.

Нового министра по предложению премьер-министра в течение трех дней назначить президент Керсти Кальюлайд.

Предыдущий министр внутренних дел Март Хельме подал премьер-министру заявление об отставке 9 ноября, в тот же день президент освободила его от должности.

Новый министр вступит в должность, дав присягу перед Рийгикогу.

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