Вне дома ⟩ Нюхать подано: светский салон в центре Таллинна собрал любителей вкусов и ароматов

Но в этот раз все было с точностью до наоборот: дамы собрались в Biblioteq events, чтобы узнать, чем пахнут духи и из чего производят самые изысканные ароматы. Еда в тот вечер была не на втором, а даже не на десятом месте, хотя на столах было, чем заесть и запить феерию запахов.

По приглашению создательницы салона Art & Gourmet Анны Павловой из ниши нишевой парфюмерии вышел Валерий Морозов, психолог, парфюмер, несколько лет живший и работавший во Франции, в городе парфюмеров Грассе.

Какая женщина не любит духов! Но, как правило, мы не задумываемся, какие именно запахи нам нравятся. Чаще всего мы описываем любимую туалетную воду скупо, выделяя сладкие или цитрусовые нотки. Кто-то любит цветочные ароматы, кто-то - тяжелые, восточные.

А вот как пахнет амбра, из чего делается мускус, чем благоухают пачули, что такое вербена и почему так драгоценен уд, который всего-навсего является смолой гнилого дерева... Об этом рассказал Валерий Морозов, сопровождая рассказ о каждом аромате конкретными примерами: элегантные ассистенты разносили по залу блоттеры, пропитанные то изысканными, то странными запахами.

Поэтому вполне естественно, что крошечные круассаны, несладкие макароны и симпатичные тарталетки на этот раз не стали главными персонажами нашей кулинарной публикации. Ну а коктейль беллини хорош в любое время года и в сопровождении любого парфюма.