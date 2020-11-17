Русский театр Эстонии готовит зрителям подарок к зимним праздникам – спектакль «Щелкунчик»

Добрая девочка Мари, получает на Рождество подарок – деревянную игрушку Щелкунчик. Девочка чувствует, что за этой игрушкой кроется тайна. Мечтая разгадать ее, она отправляется в волшебный мир, где реальность и фантазия переплетаются…

Новый спектакль театра наполнен музыкой (ее автор – известный российский композитор Василий Тонковидов), пластикой и верой в волшебство. Больше всего театр старался сохранить оригинальный сюжет сказки и передать со сцены её удивительную атмосферность. Ведь, по мнению режиссёра, архетипы добра и зла, заложенные самим Гофманом, остаются в памяти маленьких зрителей на всю жизнь, как и вера в чудо, в исполнение мечты.

В Русском театре знают, чудеса действительно случаются там, где в них верят всем сердцем. И приглашают зрителей прийти на спектакль «Щелкунчик», чтобы поверить в чудо и ощутить атмосферу приближающихся праздников.

8 декабря в 13:00 и в 16:00 показы спектакля также пройдут на сцене концертного дома «Женева» в Нарве.

Рекомендуемый возраст: 6+

В спектакле заняты: Игорь Рогачев, Даниил Зандберг, Дан Ершов, Анастасия Цубина, Александр Жиленко, Марина Малова, Дмитрий Косяков, Александр Кучмезов, Карин Ламсон, Анна Маркова, Александр Домовой

Создатели:

Режиссер - Ирина Кондрашова (режиссер спектакля «Морожены песни», декабрь 2018)

Художник - Надежда Осипова

Медиа художник - Евгений Вершинин

Хореограф - Ольга Привис