Русский театр Эстонии готовит зрителям подарок к зимним праздникам – спектакль «Щелкунчик»

4 декабря в 11:00 на Большой сцене Русского театра состоится премьера волшебного спектакля для детей и их родителей – «Щелкунчик» в постановке московского режиссера Ирины Кондрашовой по знаменитой сказке Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король».
Добрая девочка Мари, получает на Рождество подарок – деревянную игрушку Щелкунчик. Девочка чувствует, что за этой игрушкой кроется тайна. Мечтая разгадать ее, она отправляется в волшебный мир, где реальность и фантазия переплетаются…
Новый спектакль театра наполнен музыкой (ее автор – известный российский композитор Василий Тонковидов), пластикой и верой в волшебство. Больше всего театр старался сохранить оригинальный сюжет сказки и передать со сцены её удивительную атмосферность. Ведь, по мнению режиссёра, архетипы добра и зла, заложенные самим Гофманом, остаются в памяти маленьких зрителей на всю жизнь, как и вера в чудо, в исполнение мечты.
В Русском театре знают, чудеса действительно случаются там, где в них верят всем сердцем. И приглашают зрителей прийти на спектакль «Щелкунчик», чтобы поверить в чудо и ощутить атмосферу приближающихся праздников.
8 декабря в 13:00 и в 16:00 показы спектакля также пройдут на сцене концертного дома «Женева» в Нарве.
Рекомендуемый возраст: 6+
В спектакле заняты: Игорь Рогачев, Даниил Зандберг, Дан Ершов, Анастасия Цубина, Александр Жиленко, Марина Малова, Дмитрий Косяков, Александр Кучмезов, Карин Ламсон, Анна Маркова, Александр Домовой
Создатели:
Режиссер - Ирина Кондрашова (режиссер спектакля «Морожены песни», декабрь 2018)
Художник - Надежда Осипова
Медиа художник - Евгений Вершинин
Хореограф - Ольга Привис