Вт, 17.11.2020
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Правительство продлило запрет на ночную продажу алкоголя до 26 января

Водка.

ФОТО: Eero VabamÄgi/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Сегодня правительство решило продлить общереспубликанский запрет на ночную торговлю алкоголем до 26 января 2021 года (включительно).

Ограничение означает, что с 00:00 до 10:00 продажа алкоголя запрещена во всех местах, где алкоголь продается для употребления на месте, например, в ресторанах, барах и ночных клубах.

Ограничение не действует на борту выполняющих международные рейсы воздушных судов, в свободных зонах международного аэропорта и в местах торговли, расположенных за воротами бортовой проверки в зонах ожидания терминалов международного порта. Также ограничение не применяется при использовании минибаров и во время завтрака для гостей, ночующих на предприятиях размещения.

Дополнительные ограничения необходимы, так как распространение коронавируса в Эстонии носит характер эпидемии и заразиться можно всюду. По данным Департамента здоровья за 17 ноября, за сутки зафиксировано 186 новых случаев коронавируса, заболеваемость за последние 14 дней составляет 218 на 100 000 населения. Для сравнения — 14 октября этот показатель составлял 43, 12 сентября 22,8, а 1 августа 4.

При введении общегосударственного запрета на продажу алкоголя правительство опирается на мнение, которое выразили Департамент здоровья и консультирующий правительство ученый совет.

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