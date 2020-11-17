Песков: РФ крайне критически относится к любым попыткам США распространить свою юрисдикцию на другие страны

В Москве обеспокоены решениями властей США по поводу экстерриториальных санкционных документов наподобие "акта Родченкова", категорически не согласны с этой практикой, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что Сенат США принял законопроект, который позволяет привлекать к уголовной ответственности лиц, причастных к схемам, нарушающим антидопинговые правила. Этот документ окрестили "актом Родченкова".
"Безусловно, мы обратили на это внимание. Не только в контексте этого документа, но и в целом мы крайне критически относимся к любым попыткам США распространить свою юрисдикцию на другие страны", - сказал Песков.
"Подобная трансграничная практика нас не устраивает, мы с ней не согласны", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
"Кроме обеспокоенности, это ничего вызывать не может", - заключил он.
Сенат США принял так называемый антидопинговый "акт Родченкова", сообщил во вторник глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт.
"USADA благодарит всех тех, кто сотрудничал над созданием и принятием антидопингового акта Родченкова 2019 года (RADA), который прошел сегодня в Сенате США без сопротивления", - говорится в заявлении Тайгерта, опубликованном на сайте агентства.
Он отметил, что данный закон "обеспечит инструменты, необходимые для защиты чистых спортсменов и привлечения к ответственности участников международных допинговых заговоров, которые обманывают спорт, спонсоров и наносят вред спортсменам".
Кроме того, данный закон защитит информаторов.
Законопроект назван по имени бывшего директора Антидопингового центра в Москве, уехавшего после увольнения в США.
Григорий Родченков в 2015 году дал показания против Российского антидопингового агентства, обвинив его, а также представителей спортивных властей РФ в системном нарушении антидопинговых правил и сокрытии допинг-проб спортсменов.
Он стал одним из главных информаторов ВАДА, которое расследовало допинг в российском спорте. Самым громким результатом расследования независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном стало отстранение сборной России по легкой атлетике от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
Внутренняя переписка Родченкова вошла во вторую часть доклада комиссии Макларена, обнародованного 9 декабря 2016 года, в которой был сделан вывод о государственной системе поддержки допинга в российском спорте. Через несколько дней после этого Россию лишили права проводить Чемпионат мира по бобслею и скелетону.
В СКР назвали голословными и бездоказательными утверждения Родченкова о существовании в РФ госпрограммы поддержки допинга, в том числе в отношении футболистов российской сборной и заявили о намерении добиваться экстрадиции Родченкова из США.
В отношении него в России расследуется два уголовных дела.