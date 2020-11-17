С декабря для желающих временно прекратятся выплаты во вторую пенсионную ступень

«Напоминаем бухгалтерам предприятий, что во второй половине ноября стоит обратиться с запросом в пенсионный центр, чтобы узнать, продолжают ли присоединившиеся ко второй пенсионной ступени работники накопление пенсии или временно отказались от него», - сказала заведующая отделом страховой политики Министерства финансов Сийри Тынисте.

Она добавила, что бухгалтерия по-прежнему должна будет удерживать по 2 процента зарплат людей, продолжающих выплаты, и вместе с вычтенными из зарплаты налогами должна будет пересылать их в налоговый департамент, который в свою очередь будет переводить эти 2 процента в пенсионный центр. Люди, прекратившие взносы, в этот период будут получать на 2 процента больше зарплаты.

Государство прекратило взносы во вторую ступень с социального налога на период с 1 июля до конца августа 2021 года. В октябре люди смогли решить, прекратить ли с декабря 2021 года 2-процентные выплаты со своей зарплаты.

Временное прекращение взносов не связано с реформой второй пенсионной ступени. Для всех владельцев второй пенсионной ступени, как временно остановивших взносы, так и продолживших, обычный режим взносов автоматически возобновится в сентябре 2021 года.

Решение о прекращении или продолжении выплат не повлияет на новые варианты управления второй ступенью, которые появятся в 2021 году. Тогда все желающие смогут окончательной выйти из второй ступени, вне зависимости от их прошлых решений о взносах.