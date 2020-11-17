ФОТО ⟩ Удобно и привлекательно: в Лагеди ждет покупателей уютный дом

Дом на тихой улочке построен в 1977 году. Серьезно дом ремонтировался дважды: в 2008 и 2016 годах.

Дом расположен в десяти минутах ходьбы от реки Пирита и состоит из цокольного этажа, основного этажа и чердака, комната на котором используется летом. В доме находятся прихожая, кухня, гостиная, детская, спальня, туалет и душевая с сауной.