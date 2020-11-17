Вт, 17.11.2020
Это очень-очень тяжелые больные. Этого публика не видит, это видим мы, и мы обеспокоены. Пеэп Тальвинг
Пеэп Тальвинг

ФОТО ⟩ Удобно и привлекательно: в Лагеди ждет покупателей уютный дом

Дом в поселке Лагеди.

ФОТО: KV.EE

Дом в Лагеди расположен вдали от городского шума и идеально подходит для семьи с детьми, пишет Kodustiil.

Дом на тихой улочке построен в 1977 году. Серьезно дом ремонтировался дважды: в 2008 и 2016 годах.

Дом в поселке Лагеди.

ФОТО: KV.EE

Дом расположен в десяти минутах ходьбы от реки Пирита и состоит из цокольного этажа, основного этажа и чердака, комната на котором используется летом. В доме находятся прихожая, кухня, гостиная, детская, спальня, туалет и душевая с сауной.

Дом в поселке Лагеди.

ФОТО: KV.EE

С интересным предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.

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