Вт, 17.11.2020
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Мартин Репинский

Галерея ⟩ Все больше людей носят маски в общественных местах

На этой неделе в общественных местах гораздо больше людей носит маски или визиры, пишет Tartu Postimees.

Если в прошлый четверг наблюдение в автобусах и торговых центрах Тарту показало, что примерно один человек из 20 носит маску, то прошлой ночью и сегодня утром картина изменилась, и люди, носящие маски в помещении, явно находятся в большинстве. Мера правительства по борьбе с коронавирусом предусматривает, что в общественном транспорте, торговых центрах и на конференциях, на концертах, в театрах и кинотеатрах необходимо носить маску или прикрывать нос и рот иным способом.

Однако есть и те, кто по тем или иным причинам не может или не хочет носить маску.

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