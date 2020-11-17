Галерея ⟩ Все больше людей носят маски в общественных местах

Если в прошлый четверг наблюдение в автобусах и торговых центрах Тарту показало, что примерно один человек из 20 носит маску, то прошлой ночью и сегодня утром картина изменилась, и люди, носящие маски в помещении, явно находятся в большинстве. Мера правительства по борьбе с коронавирусом предусматривает, что в общественном транспорте, торговых центрах и на конференциях, на концертах, в театрах и кинотеатрах необходимо носить маску или прикрывать нос и рот иным способом.