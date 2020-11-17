Ущерб от поджога на станции по приему отходов составил более 200 000 евро.

На данный момент полиция возбудила уголовное дело и задержала предполагаемого преступника, который также подозревается еще в одном поджоге. Ангар станции по приему отходов площадью 100х60 метров сгорел полностью, также сгорели находившаяся в здании производственная техника.

Кроме того, загорелись находившиеся рядом с ангаром спрессованные отходы, во время пожара выделилось большое количество токсичных газов. Местным жителям рекомендовали закрыть окна и двери и отключить вентиляцию.

Заведующая отделом ущерба имуществу Salva Kindlustus Карен Соосалу пояснила, что на данный момент установлен размер ущерба, составляющий около 200 000 евро. «На установку нового ангара потребуется около 150 000 евро, а на одну только покупку нового оборудования 50 000 евро. Конечно, роль в размере ущерба сыграло и то обстоятельство, что ангар вновь загорелся на следующий день», - отметила она.

«Разумеется, реальный ущерб еще больше, поскольку сгорело большое количество материала, работа прервалась и была надолго нарушена. Поскольку во время пожара в воздух поступило много ядовитых газов от горения отходов, очевидно, что также нанесен ущерб окружающей среде», - сказала Соосалу.

Только в этом году Salva компенсировало за счет страхования имущества предприятий ущерба на 580 000 евро.