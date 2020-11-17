К останкам «Эстонии» просто так не нырнуть

«Мы не можем забыть, что член правительства сказал, что водолазы будут отправлены на дно, но этого мы не услышали. Я чувствую, что они несколько отступили в этом вопросе. Сейчас я живу надеждой на то, что даны определенные обещания, и от них нельзя отступать», - сказала Лаантеэ Рейнтамм.

Разумно сотрудничать с Финляндией и Швецией

По словам государственного секретаря Таймара Петеркопа, у Эстонии есть техническая возможность начать подводные работы, но ситуацию диктует сотрудничество между тремя странами. «Технически возможность имеется, но политически было бы разумнее делать это все же вместе со Швецией и Финляндией. Если Финляндия и Швеция скажут, что для нас это важно, а для них нет, делайте, мол, сами, то в таком случае необходимо их согласие», - сказал Петеркоп.

По словам члена объединения Memento Mare, представляющего родственников погибших, Райво Хеллерма, вчера очень серьезно обсуждался вариант, какие возможности есть у Эстонии, если придется двигаться дальше в одиночку: «Если к рождеству в Финляндии и Швеции не смогут принять первые и элементарные решения, то явно должны иметься другие механизмы, чтобы это делать». Первые исследовательские работы у останков парома, по мнению родственников, должны пройти не позднее первого квартала будущего года: «Технические возможности у эстонских предприятий очень хорошие, и зима этим процессам не мешает. То есть, ждать Ивановой ночи не нужно».

Петеркоп с раздачей обещаний осторожнее: «Пусть ученые скажут, что нужно, и предадим эту информацию как можно быстрее. Конечно, есть цель, чтобы это произошло до следующего лета».

А что будет, если Швеция и Финляндия не дадут своего согласия на погружение к останкам? Окажутся ли добрососедские отношения важнее расследования? «Решение о проведении расследования приняло правительство, поэтому ответить должны политики, но я не представляю, как политики смогут отказаться от такого обещания», - сказал Петеркоп.

Так же думает и Райво Хеллерма: «Это стало бы настоящим политическим самоубийством». Таймар Петеркоп подчеркнул, что фокусом расследования сейчас является изучение обнаруженной на корпусе парома пробоины, видеозапись корпуса судна и картировании повреждений, а также выяснение причин возникновения пробоин. Все, что касается перевозки оружия, пропавших членов экипажа и теорий взрыва, связанных с поломкой визора, сейчас не находятся в фокусе.

Кандидат на пост министра внутренних дел Алар Ланеман сказал в новостной программе Kanal 2 «Репортер», что правительство обязано выяснить правду: «Если мы хотим полного расследования, то это, быть может, означает, что судно придется поднять. Если мы ставим целью частичное расследование, то, быть может, действительно достаточно будет погружений или других частичных действий. Но если расследование будет частичным, то и правда может оказаться частичной».

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