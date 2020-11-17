К останкам «Эстонии» просто так не нырнуть

Нынешней осенью подводные исследования у останков парома «Эстония» не начнутся, а следственная комиссия с независимым руководителем создана не будет, сказал вчера государственный секретарь Таймар Петеркоп. «Нет, сердце не спокойно. Первая встреча дала больше надежды, чем вчерашняя», - признался Postimees спасшийся с «Эстонии» Карл Эрик Лаантеэ Рейнтамм после встречи с госсекретарем в Доме Стенбока.
«Мы не можем забыть, что член правительства сказал, что водолазы будут отправлены на дно, но этого мы не услышали. Я чувствую, что они несколько отступили в этом вопросе. Сейчас я живу надеждой на то, что даны определенные обещания, и от них нельзя отступать», - сказала Лаантеэ Рейнтамм.
Разумно сотрудничать с Финляндией и Швецией
По словам государственного секретаря Таймара Петеркопа, у Эстонии есть техническая возможность начать подводные работы, но ситуацию диктует сотрудничество между тремя странами. «Технически возможность имеется, но политически было бы разумнее делать это все же вместе со Швецией и Финляндией. Если Финляндия и Швеция скажут, что для нас это важно, а для них нет, делайте, мол, сами, то в таком случае необходимо их согласие», - сказал Петеркоп.
По словам члена объединения Memento Mare, представляющего родственников погибших, Райво Хеллерма, вчера очень серьезно обсуждался вариант, какие возможности есть у Эстонии, если придется двигаться дальше в одиночку: «Если к рождеству в Финляндии и Швеции не смогут принять первые и элементарные решения, то явно должны иметься другие механизмы, чтобы это делать». Первые исследовательские работы у останков парома, по мнению родственников, должны пройти не позднее первого квартала будущего года: «Технические возможности у эстонских предприятий очень хорошие, и зима этим процессам не мешает. То есть, ждать Ивановой ночи не нужно».
Петеркоп с раздачей обещаний осторожнее: «Пусть ученые скажут, что нужно, и предадим эту информацию как можно быстрее. Конечно, есть цель, чтобы это произошло до следующего лета».
А что будет, если Швеция и Финляндия не дадут своего согласия на погружение к останкам? Окажутся ли добрососедские отношения важнее расследования? «Решение о проведении расследования приняло правительство, поэтому ответить должны политики, но я не представляю, как политики смогут отказаться от такого обещания», - сказал Петеркоп.
Так же думает и Райво Хеллерма: «Это стало бы настоящим политическим самоубийством». Таймар Петеркоп подчеркнул, что фокусом расследования сейчас является изучение обнаруженной на корпусе парома пробоины, видеозапись корпуса судна и картировании повреждений, а также выяснение причин возникновения пробоин. Все, что касается перевозки оружия, пропавших членов экипажа и теорий взрыва, связанных с поломкой визора, сейчас не находятся в фокусе.
Кандидат на пост министра внутренних дел Алар Ланеман сказал в новостной программе Kanal 2 «Репортер», что правительство обязано выяснить правду: «Если мы хотим полного расследования, то это, быть может, означает, что судно придется поднять. Если мы ставим целью частичное расследование, то, быть может, действительно достаточно будет погружений или других частичных действий. Но если расследование будет частичным, то и правда может оказаться частичной».
Поиск независимого руководителя обречен на провал
«Я считаю, что это наш долг перед теми, кто погиб, и перед теми, что пропал, - сказал Ланеман. – Это не столько дело правительства, сколько дело людей, чьи родственники остались там. Правительство – это слуга своего народа, давайте исходить из этого».
Таймар Петеркоп сказал вчера в студии Postimees, что классическую следственную комиссию сейчас создавать не будут, а независимого руководителя с полным рабочим местом сейчас не ищут.
«Найти людей, которые будут отдельно этим заниматься, очень сложно. Проскочил десяток имен, но местом преткновения стало неподходящее время, и что тут скрывать, речь идет о должности, на которую будет оказываться огромное давление», - признал Петеркоп, по словам которого, правительство решило, что сейчас активно искать руководителя не будут. «Сейчас руковожу и буду руководить этим я», - сказал Петеркоп.
Для родственников погибших на «Эстонии» и спасшихся при крушении это стало плохой новостью, поскольку месяц назад и члены правительства обещали, что расследование не будут проводить ни политики, ни государственные чиновники.
«Это сегодня стало для нас самой неприятной новостью, - сказал Хеллерма. – В этой ситуации крайне важно, чтобы были задействованы заслуживающие у нас доверие эксперты».
По словам спасшегося с парома Карла Эрика Рейнтамма, для руководства следствием государственный чиновник не подходит, поскольку он зависит от работодателя: «Шведский комитет по этике – хороший пример того, что происходит, если правительство создает комиссию, которая обсуждает, что делать (в 1994 году комитет по этике решил, что паром и погибшие должны остаться на дне моря). Люди получают хорошую зарплату, но конечным результатом оказывает то, что они выполняют заказ правительства. Я очень боюсь этого. Сейчас я не испытываю доверия, и не буду его испытывать до тех пор, пока не увижу, что привлечены люди, которые занимаются этим делом годами, и которым мы верим. Например, Маргус Курм (бывший генеральный прокурор, председатель правительственной комиссии специалистов в 2004-2009 годах)».
Государственный секретарь пообещал, что привлечет Маргуса Курма: «Моей командой являются работники Государственной канцелярии. Поэтому не хотелось бы говорить, что он – член моей команды, но он будет привлечен».