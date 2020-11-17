Повторный тест на коронавирус заключенного Вируской тюрьмы дал положительный результат

Из заразившихся ранее коронавирусом заключенных Вируской тюрьмы врачи признали выздоровевшими 133. Госпитализированы двое заключенных. Из заразившихся заключенных к началу недели вышли на свободу семь человек, необходимые для наблюдения за их состоянием данные переданы департаменту здоровья. Таким образом, на данный момент среди заключенных Вируской тюрьмы 62 активных случая коронавируса.

На данный момент из заразившихся коронавирусом служащих Вируской тюрьмы выздоровел один. Таким образом, всего на данный момент среди служащих тюрьмы 23 случая коронавируса.

К понедельнику в Таллиннской тюрьме не появилось новых случаев коронавируса. Из заключенных, у которых ранее диагностировали коронавирус, на данный момент выздоровевшими признан один, среди служащих тюрьмы выздоровели двое. Таким образом, на данный момент в Таллиннской тюрьме шестеро заключенных и четверо служащих с коронавирусом.

В Тартуской тюрьме случаев коронавируса на данный момент не обнаружено ни среди заключенных, ни среди сотрудников.