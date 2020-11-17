Такие разные, но модные: пять ванных комнат в трендах 2021 года

Мы выбрали пять ванных комнат из разных дизайн-проектов, которые отвечают последним тенденциям в отделке и оформлении. Вы удивитесь, насколько они не похожи друг на друга.

Total look

Ванная комната. ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Стремление к модной лаконичности, возведенное в абсолют: все поверхности в этой ванной оформлены одним материалом — светло-серым керамогранитом с текстурой натурального мрамора.

А чтобы пространство не напоминало космическую станцию в «Солярисе», поверхности разграничили при помощи разных объемов керамогранита — от больших плит до совсем крошечной плиточки.

Текстура дерева

Ванная комната. ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Мода на натуральные текстуры не нова, но мода на фактуру дерева появилась сравнительно недавно — сказывается нехватка природных ландшафтов в жизни большинства жителей мегаполисов.

К тому же теперь не нужно беспокоиться, выдержит ли пенные процедуры влагостойкий ламинат — современные технологии производства керамической плитки достоверно имитируют рисунок любого дерева — липы, дуба, бамбука.

Ограничений в таком декоре нет. Хотите — сделайте небольшой акцент и выложите «деревом» акцентную стену за зеркалом, а хотите — оформите им все поверхности.

Необычные детали

Ванная комната. ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

В этой ванной при довольно простой и бюджетной отделке ставку делали именно на детали: сочетания цветов, оригинальные материалы и необычный декор. Вместе все это смотрится очень стильно и современно. Чего только стоит ограждение душевой насыщенного бутылочного цвета или лососевая тумба под раковину. А как вам футуристическое зеркало с интегрированной в него подсветкой?

Кстати, в пару к нему здесь есть еще одна интересная деталь — окно-иллюминатор, выходящее из ванной комнаты на кухню.

Контраст

Ванная комната. ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

В этой ванной нет ничего лишнего — спокойные однотипные поверхности без декора, полочек и ниш, лаконичные формы. Вся красота — в белой сантехнике, графично перекликающейся с темными стенами и полом.

Запрос на минимализм возрастает в геометрической прогрессии — горожан больше не радует декоративная нагрузка в интерьере, ее предостаточно на работе, в интернете и соцсетях. А дома хочется расслабиться и отдохнуть от визуального шума.

Роскошь

Ванная комната. ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Интерьер, полностью противоположный предыдущему. Да-да, он тоже в тренде!

В этой ванной в качестве отделки использовали керамогранит с потрясающе красивым рисунком натурального камня, много латуни, массивный лепной декор, разнообразный свет, зеркала, да еще и декоративные элементы.