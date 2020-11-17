Фото ⟩ В Нарве обнаружили огромную партию наркотиков

MDMA ФОТО: prokuratuur

Согласно обвинению, 34-летний мужчина неоднократно приобретал различные наркотики для перепродажи и получения большой финансовой выгоды. Хранил он их в своем гараже в Нарве, пока они не были обнаружены и изъяты в ходе проведенного в конце мая этого года обыска.

Всего у мужчины было обнаружено около 120 000 таблеток MDMA (экстази), около двух килограммов кристаллического MDMA и около 70 килограммов жидкого амфетамина. Такого количества наркотических средств хватило бы, чтобы вызвать наркотическое опьянение более чем у полумиллиона человек.

Кристаллический MDMA. ФОТО: prokuratuur

Мужчина был задержан в конце мая этого года, когда он должен был передать около 5000 таблеток экстази человеку, личность которого в ходе предварительного расследования установить не удалось. Задержанному так и не удалось передать таблетки лично, поэтому по его просьбе это сделал другой обвиняемый.

По оценке вируского окружного прокурора Мари Луук, в данном случае полиция в очередной раз проделала очень хорошую работу и не допустила попадания на улицы большого количества наркотиков.

«Не менее важным является и то, что изъятие такого количества наркотических веществ наносит значительный ущерб тем, кто занимается незаконным оборотом наркотиков. Поиск и изъятие веществ лишили преступников преступных доходов», - сказала Луук.

Руководитель службы по борьбе с наркопреступлениями Идаской префектуры Дмитрий Кабанов выразил радость в связи с тем, что удалось предотвратить попадание на улицы столь большого количества наркотиков.

«Печально признавать, что оборот наркотических средств в Вирумаа по-прежнему остается на высоком уровне. Это говорит о том, что спрос на них все еще высок. Предстоящий судебный процесс является четким сигналом для причастных к обороту наркотиков: борьба с незаконным оборотом наркотиков является одной из основных задач полиции, а наказание за незаконное обращение очень суровы», - сказал Кабанов.

34-летнего мужчину обвинили в неоднократном незаконном обращении наркотиков в больших количествах в составе группы лиц с целью получения крупной имущественной выгоды.