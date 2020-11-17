В Эстонии около 5000 человек заражены коронавирусом

Коронавирусом в Эстонии заражены около 5000 человек, то есть 0,4% населения, следует из результатов мониторинга распространения коронавируса, проведенного учеными Тартуского университета. Обзор профессора Института семейной медицины ТУ Рут Калда в правительство передал министр социальных дел Танель Кийк, пишет Rus.ERR.