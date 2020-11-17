Ребенок от тряски получил тяжелые травмы, мать приговорили к условному заключению

В приговоре можно прочесть, что теперь уже 28-летняя женщина слишком сильно трясла своего сына, что привело к тяжелым последствиям для здоровья ребенка – синдрому детского сотрясения. Выразилось это в опасных для жизни гематом в голове и глазах. Мать приговорили к восьми месяцам лишения свободы условно с годичным испытательным сроком.

Заведующая отделением неврологии и реабилитации Таллиннской детской больницы, доктор Инга Тальвик сказала, что из-за сотрясения малыши попадают больницу, если возникает какое-то нарушение сознания: сонливость, эпилептический приступ.

«Если во время обследований мы находим, например, в мозгу и глазном дне гематомы, к которым добавляются старые переломы костей, то мы можем поставить диагноз, - объяснила врач. – Как медики бы должны понимать, каким образом у месячного младенца появились переломы ребер, если известно, что тяжелых травм не было». В случае данного синдрома поврежден может быть весь мозг. По словам Тальвик, считается, что треть получивших такие повреждения детей умирают, часть выздоравливает. Также считается, что 10-30 процентов детей позже развиваются в пределах нормы, но у многих возникают проблемы с развитием, эпилепсия: «От травм, конечно, оправляются быстро, но чем тяжелее повреждения, тем больше позже проблем с развитием».

Чаще всего трясут с травматическими последствиями детей до года. По словам Тальвик, у детей старшей пяти лет таких случаев не встречалось.

В суды такие случаи попадают редко

Прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Мэрри Тийдус сказала, что обвинение в причинении синдрома детского сотрясения предъявляется крайне редко, и в течение последних 15 лет в суд по всей Эстонии попали лишь единичные случаи.

На основании такой малой судебной практики сложно делать обобщения, но ясно, что обвинение может быть обусловлено только возникновением тяжких телесных повреждений: «Доказательство тяжести повреждений и механизма их возникновения не отличается со стороны практической сложности от других преступлений, связанных с насилием. Малыши в силу возраста еще не могут ничего рассказать, но и при других насильственных преступлениях часто возникает такое, что потерпевший по тем или иным причинам не может дать показания».

Это подтвердил и руководитель криминального бюро Ляэнеской префектуры Нильс Семпельсон, который отметил, что даже один случай, когда ребенку причиняется тяжкий вред здоровью, это слишком много, и полиция вместе с партнерами каждый день работает для того, чтобы предотвратить подобное.

По оценке полицейского, расследование случаев возникновения синдрома детского сотрясения дается тяжело и семье получившего травмы ребенка, и полицейским, и другим привлеченных к следствию людям: «Наряду с пострадавшим ребенком в помощи специалистов нуждается и семья малыша».

Часто нанесшие травмы ребенку люди объясняют свой поступок тем, что пытались его успокоить. Семпельсон подчеркнул, что если вы заметили ребенка, который находится в беде, или подозреваете, что ребенок страдает от насилия, нужно при первой же возможности сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112. Ребенок, особенно совсем маленький, не может сам сообщить о том, что нуждается в помощи.

В случае синдрома детского сотрясения имеется прямая связь с беспокойными детьми, которые много и надрывно плачут. По словам Тальвик, исследования показали, что чаще всего это происходит с мальчиками. Почему - этого она объяснить не может.

Доктор не верит, что люди хотят причинить детям вред. Она не оправдывает поведение родителей, но такие ситуации могут возникать в случаях, когда ребенок высыпается, а у родителей уже имеется хроническая усталость и они не могут заснуть.

«Усталость и фрустрация могут вызвать ситуацию, при которой человек не может контролировать себя и свою силу», - отметила Тальвик.