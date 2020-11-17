Из Таллинна можно улететь по 11 международным направлениям

На этой неделе из Таллиннского аэропорта можно улететь в 11 пунктов назначения за границей.
По сравнению с прошлой неделей список европейских городов, в которые можно улететь из эстонской столицы, не изменился, передает rus.err.ee со ссылкой на пресс-службу Таллиннского аэропорта.
Рейсы осуществляются в следующие аэропорты: Франкфурт (Lufthansa), Хельсинки (Finnair), Копенгаген (airBaltic), Лондон (аirBaltic, Ryanair), Пафос (Ryanair), Рига (airBaltic), Варшава (LOT), Стокгольм (airBaltic, SAS), Амстердам (airBaltic), Берлин (airBaltic) и Осло (airBaltic).