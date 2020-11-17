В Сибири обнаружили мутировавший вариант коронавируса

"Мы видим изменения определенные <...> в Сибирском регионе, что позволяет нам предположить, что в этом регионе формируется свой вариант с определенными мутациями", - сказала Попова, слова которой приводит РИА "Новости".

По ее словам, обнаруженные мутации не делают вирус опаснее: "Все, что мы видим на территории РФ, не усиливает возбудитель, не ослабляет возбудитель, просто мы видим мельчайшие изменения, которые в нем могут происходить" (цитата по ТАСС).

В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что своей разновидности вируса в Сибири нет: речь идет лишь о единичных вариантах его мутаций. Кроме того, в изоляте, выделенном в Санкт-Петербурге и Челябинской области, обнаружена мутация А831V, для которой характерно снижение чувствительности к сыворотке, содержащей антитела к коронавирусу. Данная мутация в материале из других регионов не выявлялась, отметила глава Роспотребнадзора.

Ранее Попова сообщала, что в России циркулируют несколько вариантов коронавируса: европейский и из стран Азии, но не из Китая. На симпозиуме она подтвердила, что большинство штаммов вируса завезены в Россию из Западной Европы, а случаев появления первоначального штамма из Китая практически не обнаружено.

Европейские же ученые ранее выяснили, что гены, унаследованные от неандертальских предков, могут повысить вероятность возникновения более тяжелых последствий заражения коронавирусом. Эта группа генов, или гаплотип, обнаружена у 16% жителей Европы и половины населения Южной Азии. У жителей Африки и Восточной Азии этих генов нет.

По данным исследователей, распространенность определенной неандертальской группы генов особенно высока среди жителей Бангладеш, где носителями этого гаплотипа являются около 63% жителей. В частности, британские исследования показали, что у людей из Бангладеш риск умереть от последствий заражения коронавирусом в два раза выше, чем у жителей других регионов Земли в целом.