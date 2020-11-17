Фото ⟩ Жена выстрелила мужу в лицо: защита просит выпустить подозреваемую из-под электронного надзора

Защитник обвиняемой в попытке убийства Лийны Баховски (44) Юганс Гроссманн обратился к суду с просьбой провести процесс за закрытыми дверями для защиты частной жизни семьи, просьбу поддержала и прокурор Катрин Паэсоо. Суд примет решение позже.

Адвокат также выступил с просьбой изменить меру пресечения для находящейся сейчас под электронным надзором (то есть, на свободе и с браслетом) Лийны Баховски — выпустить ее из-под электронного надзора и вместо этого запретить ей покидать место жительства. Суд примет решение по этому вопросу в пятницу.

Пыхьяская окружная прокуратура обвиняет Лийну Баховски в том, что в мае этого года в волости Куусалу Харьюского уезда она выстрелила в своего супруга, 47-летнего Мартина Баховски.

По словам руководившей уголовным следствием прокурора Катрин Паэсоо, произошедшее 18 мая этого года в волости Куусалу в Харьюмаа тяжкое преступление вызвано злоупотреблением алкоголем. «В ходе следствия подтвердилось, что обвиняемая вместе с супругом употребляла дома алкоголь. Согласно собранным в рамках уголовного дела доказательствам, жена находилась в одном помещении с супругом и прицелилась в него из зарегистрированного на нее легального огнестрельного оружия. В следующее мгновение женщина выстрелила супругу один раз в район лица, причинив ему тем самым опасную для жизни травму», - сказала Паэсоо.

Медики отвезли раненого мужчину в больницу, его жизнь удалось спасти. Полиция тем же вечером задержала подозреваемую у нее дома.

Полиция обнаружила в доме и подсобных помещениях в общей сложности 12 единиц огнестрельного оружия, в том числе три нелегальные. Кроме того, на территории обнаружили нелегальные детали оружия. В этой связи было возбуждено отдельное уголовное дело в отношении инструктора по стрельбе и учредителя центра тактической стрельбы Мартина Баховски. И у Лийны, и у Мартина было разрешение на оружие, которое больше не действует.

По просьбе прокуратуры и разрешению суда Лийна была арестована на время предварительного следствия. В июле суд заменил арест электронным надзором.