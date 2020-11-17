Вт, 17.11.2020
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Михаил Кылварт
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ФОТО ⟩ Дом мечты эко-фанатов нуждается в небольшой инвестиции в косметические процедуры

Mudast maja vajab kapitaalremonti, enne kui see loodusjõudude poolt täielikult ära uhutakse.

ФОТО: Special Finds / SWNS/Special Finds / SWNS/Scanpix

Дом, построенный по проекту известного архитектора, ждет нового практичного хозяина, который спасет его от разрушения, передает Kodustiil.

Дом в американском городе Маршфилде сделан из полистирола и покрыт илом и цементом. Уникальный дом выглядит так, как будто он сошел со страниц произведения Толкина. 

Дом из ила имеет два водонепроницаемых слоя, которые нуждаются в небольшом ремонте.

ФОТО: Special Finds / SWNS/Special Finds / SWNS/Scanpix

Идея дома принадлежит покойному архитектору Бобу Чаппеллу, которого вдохновили глиняные хижины, которые он видел во время своих путешествий по Африке.

Глиняная хижина является одним из  уникальных строений, известных в мире.

ФОТО: Special Finds / SWNS/Special Finds / SWNS

История построенного в 1988 году дома теперь ждет продолжения.  Заброшенный после смерти автора дом начал незаметно разваливаться и нуждается в ремонте, а также в защите от влаги.

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