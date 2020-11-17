ФОТО ⟩ Дом мечты эко-фанатов нуждается в небольшой инвестиции в косметические процедуры

Дом, построенный по проекту известного архитектора, ждет нового практичного хозяина, который спасет его от разрушения, передает Kodustiil.
Дом в американском городе Маршфилде сделан из полистирола и покрыт илом и цементом. Уникальный дом выглядит так, как будто он сошел со страниц произведения Толкина.
Идея дома принадлежит покойному архитектору Бобу Чаппеллу, которого вдохновили глиняные хижины, которые он видел во время своих путешествий по Африке.
История построенного в 1988 году дома теперь ждет продолжения. Заброшенный после смерти автора дом начал незаметно разваливаться и нуждается в ремонте, а также в защите от влаги.