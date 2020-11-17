ФОТО ⟩ Дом мечты эко-фанатов нуждается в небольшой инвестиции в косметические процедуры

Дом в американском городе Маршфилде сделан из полистирола и покрыт илом и цементом. Уникальный дом выглядит так, как будто он сошел со страниц произведения Толкина.

Дом из ила имеет два водонепроницаемых слоя, которые нуждаются в небольшом ремонте. ФОТО: Special Finds / SWNS/Special Finds / SWNS/Scanpix

Идея дома принадлежит покойному архитектору Бобу Чаппеллу, которого вдохновили глиняные хижины, которые он видел во время своих путешествий по Африке.

Глиняная хижина является одним из уникальных строений, известных в мире. ФОТО: Special Finds / SWNS/Special Finds / SWNS