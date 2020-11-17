Картина дня: самая молодая жертва коронавируса, продление запрета на ночную продажу алкоголя и китайские товары

"Вся страна ходит в китайских товарах": жительница Эстонии обожглась на покупке через Instagram

Одна молодая красивая барышня решила купить в интернете фантастически красивое пальто, но вместо этого получила скомканное нечто, рассказывает очередной выпуск программы Kuuuurija. Читать далее...

В Эстонии скончались три пациента с COVID-19, заразились 186

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5287 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 186, то есть 3,5% от общего количества тестов. Читать далее...

Самая молодая жертва коронавируса: в Ида-Вирумаа скончалась отказавшаяся от тестирования 46-летняя женщина

В Ида-Вирумаа скончалась 46-летняя пациентка с Covid-19, которая стала самой молодой жертвой коронавируса в Эстонии с начала пандемии. Эту информацию порталу Rus.Postimees подтвердили в Департаменте здоровья. Читать далее....

СВОИМИ ГЛАЗАМИ 〉 Работник пункта забора анализов на коронавирус рассказал, что видят люди на передовой

По всей Эстонии разбито 16 пунктов тестирования на коронавирус, где получившие направление от врача люди могут сдать анализ. В каждом из них работают медицинские работники и их помощники, которые встречают пациента, удостоверяют его личность, берут анализ и отправляют его в лабораторию. Читать далее...

Ребенок от тряски получил тяжелые травмы, мать приговорили к условному заключению

Новорожденные сообщают о своих желаниях плачем. Уставшие родители, которые чтобы успокоить плачущего малыша слишком сильно его трясут, могут нанести крохе тяжелый вред здоровью. Два года назад в Пярнумаа произошел случай, который месяц нашел свое завершение в приговоре Пярнуского уездного суда. Читать далее...

Мелкая фирма утопает в заказах на маски

После решения правительства сделать ношение маски отчасти обязательным, количество заказов на производство этого вида товара у мелкого производителя спортивной одежды OÜ T-Style резко увеличилось. Читать далее...

Латыши наслаждаются свободной от автоналога Эстонией

Латыши выигрывают сотни евро в год, если регистрируют свои автомобили в Эстонии – единственной стране Евросоюза, где еще не введен налог на моторные легковые автомобили. Читать далее...

Правительство продлило запрет на ночную продажу алкоголя до 26 января

Сегодня правительство решило продлить общереспубликанский запрет на ночную торговлю алкоголем до 26 января 2021 года (включительно). Читать далее...

Как в тюрьме: клиент дома престарелых оказался без связи с внешним миром

90-летний Эвальд (имя изменено) оказался в Вильяндиском центре социального обеспечения, куда его отдали родственники, после чего долгое время друзья пожилого мужчины не могли связаться с ним, а еще через месяц он умер. Читать далее...

Галерея 〉 Все больше людей носят маски в общественных местах

На этой неделе в общественных местах гораздо больше людей носит маски или визиры. Читать далее...

Больницы вынуждены переносить плановое лечение пациентов